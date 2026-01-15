iPhone 18 arriverà con Dynamic Island più piccola

Quest’anno il colosso americano Apple ha cambiato decisamente le carte in tavola con i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero i nuovi iPhone 17. L’azienda ha infatti finalmente rinnovato il design, con un inedito modulo fotografico e con una originale colorazione arancione. Oltre a questo, l’azienda ha anche presentato la sua versione di smartphone ultra sottile, ovvero il nuovo iPhone 17 Air. Ora è però già arrivato il tempo di pensare ai modelli successivi, in particolare ad iPhone 18. Secondo le ultime indiscrezioni, questo modello potrebbe avere una Dynamic Island ancora più ridotta.

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iPhone 18, i rumors parlano di una Dynamic Island dalle dimensioni ridotte

In queste ultime ore sono emersi i primi dettagli sulla prossima serie di smartphone iPhone 18. I nuovi rumors, in particolare, sono stati rivelati dal noto leaker Digital Chat Station. Secondo quest’ultimo, in nuovi smartphone del colosso americano si caratterizzeranno per la presenza di una Dynamic Island dalle dimensioni ancora più ridotte. L’azienda ha già ridotto quest’ultima in passato, ma sembra che ora sarà ulteriormente ridotta.

Sembra poi che ci sarà un salto di qualità per quanto riguarda il display. Il modello base, ovvero iPhone 18, dovrebbe essere dotato di un display con tecnologia OLED di tipo LTPS con una diagonale pari a 6.27 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz. Il modello iPhone 18 Pro Max, invece, dovrebbe avere una diagonale pari a 6.86 pollici. Dovrebbe essere sempre un pannello OLED LTPS sempre con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

La riduzione della Dynamic Island sarebbe possibile per una novità di rilievo. Sembra infatti che l’azienda abbia intenzione di implementare i vari sensori del Face ID al di sotto dello schermo. Secondo quanto è emerso, sembra inoltre che l’azienda abbia intenzione di continuare a presentare smartphone ultra sottili. Il prossimo modello di questa tipologia dovrebbe infatti essere il prossimo iPhone Air 2.