iPhone 18: Apple cambierà il Camera Control, ecco come

iPhone 18 sarà differente rispetto ai modelli attuali e a quanto pare soprattutto per una funzionalità. Apple avrebbe infatti intenzione di apportare delle modifiche al tasto Camera Control, il celebre pulsante dedicato alla fotocamera pensato per rendere più immediato l’accesso agli scatti e ai video. Tutto nasce dai tanti limiti che sono emersi in questi due anni di utilizzo. La posizione del tasto non è risultata particolarmente ergonomica per gli scatti in verticale e l’elevato numero di controlli touch integrati ha reso l’esperienza più complessa del previsto, soprattutto per chi cercava un’interazione semplice e immediata.

Un Camera Control più semplice

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Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe valutando una revisione del Camera Control sugli iPhone 18. Il tasto non verrebbe eliminato, ma semplificato in modo sostanziale. L’azienda avrebbe deciso di rimuovere la sensibilità al tocco e il feedback aptico, trasformandolo in un pulsante basato esclusivamente sulla pressione.

In pratica, il Camera Control continuerebbe a distinguere tra una pressione leggera, utile ad esempio per la messa a fuoco, e una pressione più decisa per lo scatto. Verrebbero invece eliminate le funzioni legate allo strato capacitivo, come lo scorrimento del dito per regolare lo zoom o per modificare le impostazioni della fotocamera.

Una scelta tra costi e usabilità

Il report non chiarisce se questa semplificazione riguarderà solo iPhone 18 o se verrà estesa anche alle versioni Pro e Pro Max. In ogni caso, la mossa sembra rispondere a due esigenze precise. Da un lato, una riduzione dei costi produttivi, dall’altro la volontà di rispondere ai feedback negativi raccolti negli ultimi mesi.

Molti utenti hanno infatti segnalato che la superficie capacitiva del Camera Control risulta troppo sensibile, con il rischio di attivazioni involontarie e regolazioni indesiderate. Un comportamento che, nel tempo, ha reso l’uso della fotocamera meno intuitivo di quanto promesso.

I tentativi di correzione via software

Apple aveva già cercato di mitigare il problema attraverso il software. Con iOS 18.2 è stata introdotta l’opzione “Richiedi schermo attivo”, pensata per ridurre le interazioni accidentali. Inoltre, nelle configurazioni iniziali dei dispositivi più recenti, le gesture di scorrimento associate al Camera Control risultano ora disattivate di default.

Il passaggio a un tasto fisico più semplice su iPhone 18 rappresenterebbe quindi una soluzione definitiva a livello hardware. Una scelta che riduce le possibilità offerte dal pulsante, ma che potrebbe restituire maggiore coerenza e affidabilità nell’uso quotidiano della fotocamera.