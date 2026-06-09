Instagram, ora puoi riordinare la griglia del profilo come vuoi

Su Instagram arriva finalmente la possibilità di riordinare la griglia del profilo, una di quelle funzioni che gli utenti chiedevano da anni e che Meta ha deciso di rilasciare per tutti. Dopo un periodo di test limitato a pochi account, partito lo scorso anno, ora la distribuzione si allarga e diventa accessibile praticamente a chiunque abbia un profilo. Si tratta di un cambiamento piccolo solo all’apparenza, perché tocca un aspetto a cui in tanti tengono moltissimo: l’ordine dei contenuti nella pagina personale.

Instagram: cosa cambia nella gestione del profilo

Fino a poco tempo fa i post pubblicati comparivano nella griglia in ordine cronologico inverso, e basta. Niente margini di manovra. L’unico trucco per cambiare la disposizione era cancellare un contenuto e ripubblicarlo, con tutto quello che ne conseguiva: addio like, addio commenti, addio interazioni accumulate nel tempo. Una rottura, insomma. Con la nuova funzione di riordino della griglia invece chiunque può spostare i propri post dove preferisce, scegliendo cosa mettere in primo piano e come dare un senso visivo al proprio spazio.

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C’è un dettaglio importante da sottolineare: le modifiche non toccano la data di pubblicazione originale e non incidono sulla visibilità dei contenuti nel feed degli altri utenti. Quindi nessun rischio di “resettare” un post o di farlo sparire dalla circolazione. I post e i Reel fissati in cima al profilo Instagram, poi, restano al loro posto e non vengono coinvolti dal riordino. Nella schermata di modifica appaiono oscurati, proprio per segnalare che non si possono spostare, neanche per sbaglio.

Come si usa la funzione

La cosa bella è la semplicità. Per attivare il riordino basta tenere premuto su un post della propria griglia, selezionare la voce “Riordina griglia” e trascinare i contenuti nella posizione che si vuole. Le modifiche vengono salvate subito e diventano visibili a tutti quelli che passano dal profilo. Non ci sono limiti al numero di volte in cui si può riorganizzare tutto, quindi via libera a sperimentazioni e ripensamenti senza alcun vincolo.

A trarne maggior beneficio saranno soprattutto i creator, i fotografi, le web agency, le piccole imprese e in generale chiunque curi la propria pagina con attenzione. Per queste persone la griglia non è solo un mucchio di contenuti messi in fila nel tempo, ma una vera vetrina, con una logica estetica precisa e studiata. Meta stessa ha ammesso il ritardo nell’introdurre questa possibilità, spiegando di aver preferito prendersi il tempo necessario per svilupparla nel modo giusto.

Una funzione attesa a lungo, quindi, che chiude un capitolo aperto da parecchio e che restituisce agli utenti un controllo che mancava. Il rollout completo è ormai in corso e la novità sta raggiungendo gli account un po’ alla volta.

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