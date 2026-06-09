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Instagram, ora puoi riordinare la griglia del profilo come vuoi

Instagram permette finalmente di riordinare la griglia del profilo senza perdere like e commenti, ecco come funziona la nuova opzione.

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
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Su Instagram arriva finalmente la possibilità di riordinare la griglia del profilo, una di quelle funzioni che gli utenti chiedevano da anni e che Meta ha deciso di rilasciare per tutti. Dopo un periodo di test limitato a pochi account, partito lo scorso anno, ora la distribuzione si allarga e diventa accessibile praticamente a chiunque abbia un profilo. Si tratta di un cambiamento piccolo solo all’apparenza, perché tocca un aspetto a cui in tanti tengono moltissimo: l’ordine dei contenuti nella pagina personale.

Instagram: cosa cambia nella gestione del profilo

Fino a poco tempo fa i post pubblicati comparivano nella griglia in ordine cronologico inverso, e basta. Niente margini di manovra. L’unico trucco per cambiare la disposizione era cancellare un contenuto e ripubblicarlo, con tutto quello che ne conseguiva: addio like, addio commenti, addio interazioni accumulate nel tempo. Una rottura, insomma. Con la nuova funzione di riordino della griglia invece chiunque può spostare i propri post dove preferisce, scegliendo cosa mettere in primo piano e come dare un senso visivo al proprio spazio.

C’è un dettaglio importante da sottolineare: le modifiche non toccano la data di pubblicazione originale e non incidono sulla visibilità dei contenuti nel feed degli altri utenti. Quindi nessun rischio di “resettare” un post o di farlo sparire dalla circolazione. I post e i Reel fissati in cima al profilo Instagram, poi, restano al loro posto e non vengono coinvolti dal riordino. Nella schermata di modifica appaiono oscurati, proprio per segnalare che non si possono spostare, neanche per sbaglio.

Come si usa la funzione

La cosa bella è la semplicità. Per attivare il riordino basta tenere premuto su un post della propria griglia, selezionare la voce “Riordina griglia” e trascinare i contenuti nella posizione che si vuole. Le modifiche vengono salvate subito e diventano visibili a tutti quelli che passano dal profilo. Non ci sono limiti al numero di volte in cui si può riorganizzare tutto, quindi via libera a sperimentazioni e ripensamenti senza alcun vincolo.

A trarne maggior beneficio saranno soprattutto i creator, i fotografi, le web agency, le piccole imprese e in generale chiunque curi la propria pagina con attenzione. Per queste persone la griglia non è solo un mucchio di contenuti messi in fila nel tempo, ma una vera vetrina, con una logica estetica precisa e studiata. Meta stessa ha ammesso il ritardo nell’introdurre questa possibilità, spiegando di aver preferito prendersi il tempo necessario per svilupparla nel modo giusto.

Una funzione attesa a lungo, quindi, che chiude un capitolo aperto da parecchio e che restituisce agli utenti un controllo che mancava. Il rollout completo è ormai in corso e la novità sta raggiungendo gli account un po’ alla volta.

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