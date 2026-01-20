In Cina è stato ricreato l’impianto embrionale con un utero su chip

L’inizio di una gravidanza umana è uno dei processi biologici più delicati e, allo stesso tempo, meno osservabili in assoluto. L’impianto dell’embrione nella parete uterina avviene nei primissimi giorni dopo la fecondazione e rappresenta uno snodo cruciale: se fallisce, la gravidanza non ha nemmeno modo di cominciare. Nonostante la sua importanza, per decenni questo passaggio è rimasto quasi impossibile da studiare direttamente, bloccato da limiti etici e tecnici.

Ora, un gruppo di ricercatori della Chinese Academy of Sciences ha compiuto un passo significativo in questa direzione, sviluppando un utero su chip capace di ricreare in laboratorio le prime fasi dell’impianto embrionale con un livello di realismo finora inedito.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un endometrio artificiale in tre dimensioni

Il cuore del progetto è la ricostruzione tridimensionale dell’endometrio, il tessuto che riveste l’interno dell’utero. I ricercatori hanno fatto crescere cellule umane all’interno di matrici gelatinose che ne guidano l’organizzazione spaziale, ottenendo un tessuto definito endometrioide, sorprendentemente simile a quello reale. Questo tessuto viene poi inserito in un chip microfluidico, un dispositivo in grado di controllare con estrema precisione il flusso di nutrienti, ormoni e segnali chimici. Il risultato è un ambiente che replica molto più fedelmente le condizioni fisiologiche rispetto alle colture cellulari tradizionali, spesso limitate a superfici bidimensionali.

Un modello costruito anche da cellule non invasive

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’origine delle cellule utilizzate. Il modello può essere costruito partendo da una singola biopsia endometriale, ma anche da cellule isolate dal sangue mestruale, raccolto in modo non invasivo. Questo rende la tecnologia potenzialmente personalizzabile e accessibile, aprendo la strada a studi su misura per singole pazienti. In prospettiva, ciò potrebbe consentire di analizzare le cause dell’infertilità caso per caso, superando l’approccio statistico che oggi domina molti protocolli clinici.

Una volta completata la “parete uterina” su chip, i ricercatori hanno introdotto due diversi tipi di strutture embrionali. Da un lato blastocisti umani reali, composti da circa 100–200 cellule e tipici del quinto o sesto giorno dopo la fecondazione. Dall’altro i blastoidi, modelli artificiali derivati da cellule staminali che imitano le caratteristiche fondamentali dei blastocisti naturali. In entrambi i casi, il sistema ha permesso di osservare l’intera sequenza dell’impianto: il primo contatto con l’endometrio, l’adesione stabile e l’invasione del tessuto. Tutto avviene in tempo reale e in tre dimensioni, offrendo una visione senza precedenti di un processo che, fino a oggi, poteva solo essere dedotto indirettamente.