IMPERDIBILE PROMO da Esselunga: smartphone Samsung ad un prezzo FOLLE

Visitare lo Esselunga vuol dire scoprire uno spazio organizzato con intelligenza, dove convenienza e affidabilità vanno finalmente d’accordo. La cura nella scelta dei prodotti, le garanzie chiare e un’assistenza sempre presente rendono ogni passaggio semplice e senza stress. Non è bello trovare tutto nello stesso posto, con prezzi accessibili e qualità che non delude? Il punto di forza dello store è saper unire praticità e visione, aiutando a orientarsi tra tante categorie senza confusione. Così lo shopping diventa molto più divertente, grazie ad un marchio che investe in qualità, servizio e fiducia, proponendo sempre nuove cose a prezzi speciali.

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Una promo che fa gola

Nelle promozioni tech, Esselunga mette ora in promo il Samsung Galaxy A16 a 139 euro, proposta che unisce Android, uno schermo ampio da 6,7 pollici, il processore Exynos 1330, ben 4 GB di RAM, tripla fotocamera ed una batteria da 5.000 mAh. Accanto allo smartphone, Esselunga presenta tablet versatili, pc adatti a studio e lavoro, tv per l’intrattenimento domestico e cuffie pensate per un audio immersivo: perché rinunciare a qualità completa? Esselunga amplia l’offerta con piccoli elettrodomestici smart, accessori smart che rendono tutto più pratico e soluzioni per la casa capaci di rinnovare ogni ambiente.

Esselunga cura assortimento e garanzia, integra convenienza e scelta consapevole ed invita all’acquisto con proposte solide. Davvero si può chiedere di più quando Esselunga riunisce tecnologia, casa e intrattenimento in un’unica esperienza affidabile? Con Esselunga l’acquisto resta guidato, trasparente e conveniente, grazie a promozioni curate che coprono ogni esigenza e soprattutto hanno costi davvero ribassati. Si sa che con Esselunga si ha il top del top, ma tra il modello Samsung e le altre promo, qui si raggiunge un nuovo livello.