Imetec Adapto Advanced Maxi: arriva il primo coprimaterasso con Alexa

Nelle sere in cui tutto quello si desidera è rallentare e rilassarsi la tecnologia può trovare un suo ruolo diventando un supporto silenzioso, ma importante. Adapto Advanced Maxi di Imetec nasce con tale obiettivo. Si tratta di un nuovo coprimaterasso smart. Alla base di tale esperienza c’è la nuova tecnologia Adapto Advanced, brevettata e Made in Italy, progettata per offrire un riscaldamento rapido e una temperatura sempre stabile durante tutta la notte. Il calore non è mai aggressivo, ma costante e uniforme. A garantire serenità contribuisce anche il sistema di sicurezza Electro Block, che monitora in modo continuo il funzionamento del prodotto, rendendo l’esperienza affidabile e protetta. La connettività Wi-Fi permette di gestirlo anche a distanza, adattandolo ai propri orari e alle proprie abitudini. Inoltre, attraverso l’app Alexa e i comandi vocali con Echo Dot è possibile accenderlo, regolare l’intensità del calore, impostare timer o creare routine personalizzate.

Imetec presenta il suo nuovo coprimaterasso connesso ad Alexa

Il prodotto è pensato per seguire l’utente in ogni momento del riposo, offrendo programmi dedicati che accompagnano il corpo dal relax serale fino al risveglio. Ogni funzione risponde a un’esigenza diversa, dal desiderio di un calore più avvolgente nelle notti fredde alla necessità di mantenere il letto più igienico, senza rinunciare al comfort.

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Disponibile nei formati singolo e matrimoniale, Scaldasonno Adapto Advanced si adatta facilmente al materasso grazie agli angoli elasticizzati. Nella versione matrimoniale, la presenza di due comandi indipendenti consente di personalizzare la temperatura sui due lati del letto. Il tessuto anallergico a doppia trapuntatura completa l’esperienza.

Imetec amplia, inoltre, l’esperienza smart dell’intera linea introducendo il nuovo comando Adapto Advanced, compatibile anche con i modelli Scaldasonno Adapto e Adapto Maxi già in uso. Un aggiornamento che consente di accedere alla gestione da remoto e ai nuovi programmi senza dover sostituire il prodotto, rendendo l’esperienza con tali dispositivi Imetec più flessibile e attuale. Il dispositivo è disponibile su Imetec.com e Amazon. I prezzi consigliati sono pari a 279,99 euro (195×165 cm) e 149,99 euro (195×90 cm).