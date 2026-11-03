iliadbox Fibra Domotica, arriva la SIM per la casa: prezzi da 23,99 euro

Antifurti, caldaie, sistemi di riscaldamento, citofoni e apricancello possono comunicare anche attraverso la rete mobile. Per questi dispositivi iliad introduce Fibra Domotica, una nuova offerta che affianca alla connessione FTTH di casa una SIM dedicata, con un pacchetto mensile di dati, minuti e SMS già compreso nel canone.

La proposta combina la fibra 100% FTTH dell’operatore con il modem iliadbox dotato di Wi-Fi 7 e chiamate illimitate. La SIM aggiuntiva è pensata per gli apparecchi domestici che utilizzano la rete cellulare per inviare comunicazioni o ricevere comandi, senza dover attivare un contratto separato.

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Il prezzo parte da 23,99 euro al mese per sempre per i clienti che hanno anche un’offerta mobile iliad compatibile. Per gli altri utenti il canone è di 27,99 euro mensili.

Una SIM dedicata ad antifurti, caldaie e dispositivi smart

La caratteristica principale di iliadbox Fibra Domotica è l’inclusione di una SIM destinata agli apparecchi che comunicano attraverso la rete mobile, anziché affidarsi esclusivamente alla connessione Wi-Fi domestica.

Ogni mese sono disponibili 200 MB di traffico dati, 50 minuti e 100 SMS, utilizzabili in Italia e nell’Unione Europea. Il pacchetto può essere sfruttato da dispositivi come sistemi antifurto, caldaie, impianti di riscaldamento, citofoni e apricancello, che possono utilizzare chiamate e messaggi per inviare notifiche o gestire determinate funzioni.

Non sono previste ricariche o modalità di pagamento aggiuntive: le risorse della SIM sono già comprese nell’abbonamento fibra. Per richiederla bisogna prima completare l’installazione della linea e successivamente accedere all’Area Personale Casa, dove è disponibile la sezione dedicata ai servizi inclusi. È importante considerare che la SIM resta legata all’offerta: in caso di recesso da iliadbox Fibra Domotica viene infatti disattivata.

Fibra FTTH e modem Wi-Fi 7: cosa comprende l’offerta

La componente principale rimane la connessione internet domestica 100% FTTH, abbinata al modem iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 fornito in comodato d’uso. Iliad ricorda che la propria rete Wi-Fi è stata classificata come la più veloce d’Italia da nPerf nel 2025. Il pacchetto comprende inoltre le chiamate illimitate e la SIM Domotica con il relativo bundle mensile. La combinazione riunisce quindi in un solo abbonamento la connettività utilizzata da smartphone, computer e dispositivi domestici collegati a Internet, insieme alle risorse mobili necessarie per gli apparecchi che comunicano tramite rete cellulare.

Prezzi e disponibilità di iliadbox Fibra Domotica

Il listino prevede due possibilità. Il canone è di 23,99 euro al mese per sempre per chi dispone di un’offerta mobile iliad voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e utilizza un metodo di pagamento automatico. In assenza di questi requisiti, il prezzo sale a 27,99 euro al mese, sempre senza variazioni nel tempo. A entrambe le configurazioni si aggiunge un costo iniziale di attivazione pari a 39,99 euro.

L’offerta è sottoscrivibile fino al 28 gennaio 2027 alle ore 10:00. La SIM Domotica è inclusa nel canone e non richiede un abbonamento separato, ma rimane disponibile soltanto finché è attiva la relativa offerta fibra.

Fonte: TecnoAndroid