Iliad TOP 250 PLUS, un’offerta che punta sulla stabilità e sul consumo reale

Nel mercato sempre più affollato della telefonia mobile italiana, Iliad continua a muoversi seguendo una linea fatta di semplicità tariffaria e di un messaggio chiaro, ossia ciò che vedi è ciò che paghi. La nuova TOP 250 PLUS si inserisce esattamente in questa logica. L’offerta prevede 250GB di traffico mensile su rete 4G, 4G+ e 5G, accompagnati da minuti e SMS illimitati, al prezzo fisso di 9,99 euro al mese, dichiarato “per sempre”. Una scelta che conferma la volontà di Iliad di distinguersi da promozioni temporanee o rimodulazioni improvvise, elementi che negli anni hanno alimentato diffidenza tra molti utenti.

Il pacchetto include anche 25GB aggiuntivi dedicati al roaming europeo, una dotazione superiore alla media del mercato, utile per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare a streaming, navigazione e lavoro in mobilità. Non manca poi la possibilità di chiamare dall’Italia numerosi numeri fissi internazionali e i cellulari di Stati Uniti e Canada, dettaglio che rende l’offerta interessante anche per chi mantiene contatti costanti con l’estero. L’attivazione della SIM resta separata, con un costo unico di 9,99 euro, mentre il superamento della soglia dati nazionale è gestito in modo trasparente, con navigazione a consumo solo previo consenso esplicito dell’utente.

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Iliad: trasparenza, servizi inclusi e un modello che guarda al lungo periodo

Oltre ai numeri, Iliad continua a costruire il proprio posizionamento su un ecosistema di servizi inclusi che eliminano molte delle micro-voci di costo tipiche di altri operatori. Hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, portabilità del numero, assenza di scatto alla risposta e supporto alla tecnologia VoLTE sono parte integrante dell’offerta, senza costi aggiuntivi o attivazioni nascoste. Anche l’accesso al 5G segue la filosofia della chiarezza. È infatti disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree effettivamente coperte dalla rete Iliad, senza promesse ambigue o sovrapprezzi.

Dal punto di vista contrattuale, l’operatore ribadisce l’importanza delle condizioni di uso lecito e corretto, soprattutto per quanto riguarda il roaming europeo, in linea con la normativa comunitaria. Un altro elemento chiave è l’integrazione con il mondo digitale Iliad, che passa dall’app ufficiale e dall’area personale, strumenti sempre più centrali per la gestione autonoma dei servizi.

La TOP 250 PLUS si inserisce così in una strategia più ampia, che punta a fidelizzare l’utente attraverso stabilità e prevedibilità, piuttosto che inseguire offerte lampo.