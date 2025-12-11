Iliad spinge sul Wi-Fi 7: la nuova offerta punta su velocità, semplicità e risparmio

L’offerta fibra di Iliad compie un salto importante grazie all’introduzione del nuovo router Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, una novità che rende l’operatore il primo in Italia a includere gratuitamente questo standard all’interno di un abbonamento FTTH. L’obiettivo? Garantire connessioni più stabili, più veloci e capaci di sostenere il numero di dispositivi connessi nelle abitazioni moderne, dalla smart home allo streaming fino al gaming competitivo.

Nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, l’offerta permette velocità fino a 5Gbit/s complessivi in download e fino a 700Mbit/s in upload, mentre sulle linee FTTH-GPON la velocità massima arriva a 2,5Gbit/s in download e 1Gbit/s in upload. Iliad specifica che le prestazioni dipendono dalla tecnologia disponibile, dal livello di congestione della rete e dalle caratteristiche del Wi-Fi utilizzato, ma resta evidente il salto rispetto alle generazioni precedenti.

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Iliad: sconti dedicati e vantaggi fibra + mobile

Il router integrato non porta solo velocità, ma introduce miglioramenti concreti pensati per l’uso quotidiano. Il pulsante fisico ON/OFF permette di spegnere il dispositivo senza scollegare l’alimentazione, mentre la modalità “Sleeping” contribuisce a ridurre i consumi energetici quando la rete non è in uso. A completare l’esperienza c’è l’app Iliadbox Connect, progettata per gestire la rete domestica, monitorare i dispositivi collegati, modificare le impostazioni e ottimizzare i consumi di navigazione. Il servizio include poi minuti illimitati verso l’Italia e numerose destinazioni internazionali, insieme alla possibilità di aggiungere accessori come l’IliadWi-Fi extender o il pacchetto di sicurezza McAfee Multi Access.

La nuova offerta fibra diventa particolarmente conveniente per gli utenti mobile Iliad che possono accedere al vantaggio Fibra + Mobile, ottenendo il canone a 21,99 euro anziché 25,99€ al mese, per sempre. Lo sconto è disponibile per chi possiede un’offerta mobile da 9,99€ o 11,99€, mentre gli utenti con tariffe inferiori possono accedere alla promo passando alle offerte TOP 250 PLUS o TOP 300 PLUS. Lo stesso vantaggio è valido anche per i nuovi clienti che attivano contemporaneamente fibra e una delle due offerte mobile. L’attivazione non richiede vincoli, non ci sono costi nascosti, e l’installazione dell’iliadbox è completamente gestita dal tecnico incaricato.

Questo modello di convergenza punta a rafforzare la strategia di Iliad. L’operatore infatti punga ad offrire servizi trasparenti, facilmente gestibili e con prezzi bloccati nel tempo. L’offerta si rivolge non solo a chi cerca prestazioni elevate grazie al Wi-Fi 7, ma anche a chi desidera una soluzione semplice e prevedibile per la propria connessione di casa.