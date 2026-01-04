Iliad, alcuni cambiamenti per la fibra e nuove informazioni incluse

Il nuovo anno si apre con una piccola ma importante svolta per Iliad, che decide di intervenire sulla propria offerta di fibra ottica domestica modificandone il prezzo e, allo stesso tempo, arricchendola di un servizio pensato per rafforzarne l’appeal. La connessione Internet per la casa sale infatti di 1€ al mese e si posiziona ora a 26,99 euro.

Accanto a questa modifica, però, entra in scena Cafeyn, piattaforma digitale che consente l’accesso a un ampio catalogo di quotidiani e riviste in formato digitale. L’abbonamento viene incluso senza costi aggiuntivi per chi sottoscrive la nuova offerta fibra, trasformando quella che potrebbe apparire come una semplice rimodulazione di prezzo in un pacchetto più completo. Iliad, in questo modo, prova a spostare l’attenzione dal solo costo mensile al valore complessivo dell’esperienza, inserendo un nuovo servizio.

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Iliad tra prestazioni, sconti e servizi extra

Dal punto di vista tecnico, l’offerta resta allineata agli standard più avanzati del mercato. La connessione è in fibra FTTH, con velocità che possono arrivare fino a 5 Gigabit in download, e include il modem Wi-Fi 7, oltre alla linea telefonica con chiamate illimitate. Nessuna rinuncia, dunque, sul fronte delle prestazioni, che restano uno dei punti di forza dell’operatore. Anche la struttura degli sconti resta la stessa. Chi abbina la fibra a una SIM mobile Iliad con piani da 9,99 o 11,99 euro può beneficiare di un canone ridotto a 22,99 euro al mese. Resta quindi quella logica di convergenza che Iliad sta portando avanti da anni con coerenza.

Resta poi il contributo iniziale fissato a 39,99 euro, e la possibilità di accedere ai vantaggi del programma Iliadclub, che consente di ottenere Giga extra sulle SIM associate. L’attivazione è limitata alle aree coperte da fibra FTTH e la promozione ha una scadenza ben definita, fissata al 26 febbraio 2026.

Nel complesso, la mossa di Iliad sembra raccontare una fase di maturazione dell’operatore, sempre più orientato a costruire un ecosistema di servizi piuttosto che puntare esclusivamente sul prezzo più basso. L’inclusione di Cafeyn va letta proprio in quest’ottica. Non come una semplice aggiunta. Quanto come un tentativo di rendere la fibra un punto di accesso a un’offerta più ampia, dove connessione e informazione viaggiano insieme.