Iliad presenta la sua guida gastronomica “Piatti Chiari”

La trasparenza, principio spesso evocato nel mondo dei servizi digitali, trova una nuova declinazione nella guida gastronomica Piatti Chiari. Si tratta di un progetto editoriale promosso da Iliad. La pubblicazione nasce da un contesto apparentemente distante dal settore del gusto. Ovvero quello della costruzione e manutenzione della rete, del lavoro nei punti vendita e delle attività svolte nelle sedi dell’azienda. Eppure proprio tali figure, definite “Palati Sinceri”, sono diventate il nucleo del progetto, trasformando le soste nei locali di tutto il Paese in un patrimonio condiviso.

Iliad presenta la guida “Piatti Chiari”: ecco i dettagli

Il racconto che prende forma nella guida è il risultato della quotidianità di chi opera nei territori, osserva la varietà delle realtà locali e vive la ristorazione come momento di pausa e incontro. In più di mille locali segnalati, ciò che emerge è la ricerca di autenticità e chiarezza, due aspetti che Iliad stessa indica come valori centrali della propria identità. La collaborazione con la redazione di Passione Gourmet ha permesso di trasformare tali segnalazioni diffuse in una selezione coerente, costruita con criteri professionali e con un approccio che unisce esperienza diretta e competenza critica.

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Attraverso tale lente, Piatti Chiari racconta un’Italia che si estende da nord a sud lungo la stessa direttrice in cui si sviluppa la rete dell’operatore. Trattorie, pizzerie, osterie, wine bar, cucine internazionali, panetterie e pasticcerie compongono una mappa eterogenea, accomunata dall’idea di una ristorazione accessibile e di qualità, con uno scontrino medio di 35 euro. Il progetto ha introdotto anche il Premio Piatti Chiari, dedicato ai locali che meglio interpretano l’idea di chiarezza come pratica concreta. La selezione ha coinvolto più di 130 realtà che si distinguono per la precisione delle ricevute, la limpidezza dei menù, la disponibilità nel fornire informazioni su ingredienti e provenienza, e l’equilibrio del costo dell’acqua rispetto al totale del conto. Piatti Chiari realizzata da Iliad è disponibile nelle principali librerie, negli store online e sui siti dedicati alla vendita editoriale. Sarà disponibile al prezzo di 15 euro.