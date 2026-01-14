Iliad Giga 150: l’offerta che rivoluziona il concetto di trasparenza

L’offerta Iliad Giga 150 si presenta come una delle proposte più interessanti di inizio 2026 nel mercato della telefonia mobile italiana, soprattutto per chi cerca un piano semplice, ricco e soprattutto stabile nel tempo. Con un costo di 7,99 euro al mese per sempre, Iliad conferma ancora una volta la propria filosofia, niente rimodulazioni, nessun costo nascosto e condizioni chiare fin dal primo giorno. L’offerta include 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa, oltre a chiamate internazionali incluse verso numerosi Paesi, tra cui Stati Uniti e Canada.

A completare il pacchetto ci sono 12GB dedicati al roaming in Europa, una soglia che consente di viaggiare senza preoccupazioni per lavoro o turismo. Superati i 150 GB nazionali, l’utente può continuare a navigare solo previo consenso esplicito, con una tariffazione chiara e dichiarata, evitando spiacevoli sorprese. L’attivazione della SIM ha un costo unico di 9,99 euro, mentre tutti i servizi essenziali come hotspot, segreteria telefonica, controllo credito, portabilità del numero, sono inclusi gratuitamente.

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Perché scegliere Iliad Giga 150: rete, servizi e filosofia senza vincoli

Uno degli aspetti più apprezzati dell’offerta Iliad Giga 150 è l’assenza totale di vincoli contrattuali. Si tratta di una SIM ricaricabile che l’utente può gestire in autonomia tramite l’app ufficiale o l’Area Personale, con la possibilità di ricaricare, controllare i consumi e verificare la copertura in pochi cluck. La rete Iliad 4G e 4G+ garantisce buone prestazioni su gran parte del territorio nazionale, mentre il servizio in Europa è assicurato tramite partner di roaming selezionati, nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto previste dalla normativa UE.

Particolare attenzione è dedicata anche alla trasparenza. Le condizioni di uso lecito e corretto sono chiaramente indicate, così come le eventuali soglie e sovrapprezzi in caso di superamento dei limiti inclusi. Iliad ribadisce poi il concetto di “Rivoluzione” che l’ha resa popolare fin dal suo ingresso in Italia. Parliamo di offerte che non cambiano nel tempo, niente scatto alla risposta, nessun servizio attivato di default a pagamento.

Insomma, per chi cerca un piano affidabile, adatto sia a un uso quotidiano intenso sia a esigenze di mobilità internazionale, Giga 150 rappresenta una soluzione equilibrata. Non è pensata per stupire con promesse irrealistiche, ma per offrire continuità, controllo e valore reale mese dopo mese.