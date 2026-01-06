Iliad e TOP 250 PLUS, la formula che punta sulla stabilità

Nel mercato delle telecomunicazioni Iliad continua a costruire la propria identità su un concetto semplice ma sempre più raro, la prevedibilità. L’offerta TOP 250 PLUS si inserisce infatti perfettamente in questa visione, proponendo 250GB di traffico dati su rete 4G, 4G+ e 5G, accompagnati da minuti e SMS illimitati, a 9,99 euro al mese. Un prezzo dichiarato come definitivo, senza clausole nascoste o aumenti futuri.

L’impostazione dell’offerta parla soprattutto a chi utilizza lo smartphone in modo intenso e continuativo, senza voler vivere con l’ansia del consumo residuo o con il timore di cambi improvvisi delle condizioni contrattuali. L’attivazione della SIM resta fissata a 9,99 euro, mentre la navigazione oltre i 250 GB avviene solo previo consenso esplicito, un dettaglio che rafforza l’idea di controllo e trasparenza. Anche il supporto al 5G, disponibile nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili, contribuisce a rendere l’offerta attuale ma allo stesso tempo pensata per durare, senza l’urgenza di inseguire l’ultima promozione del momento.

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Iliad tra roaming europeo e servizi senza sorprese

Un altro elemento centrale dell’offerta TOP 250 PLUS riguarda la dimensione internazionale. Iliad include 25GB dedicati al roaming in Europa, consentendo di continuare a navigare anche all’estero senza stravolgere le proprie abitudini digitali. A questo si aggiungono le chiamate illimitate dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i cellulari di Stati Uniti e Canada, ampliando l’utilità del piano anche per chi ha contatti frequenti fuori dai confini nazionali. Il tutto resta regolato dalle politiche di utilizzo corretto previste dalla normativa europea, con un monitoraggio pensato per garantire un uso equilibrato del servizio.

Sul piano pratico, l’offerta si completa con una serie di servizi inclusi che eliminano la necessità di costi extra. Hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero, controllo del credito residuo e tecnologia VoLTE sono già compresi, rendendo il piano immediatamente operativo. La gestione tramite app rafforza ulteriormente questa sensazione di semplicità, permettendo all’utente di tenere sotto controllo ogni aspetto della linea in modo diretto e intuitivo.

TOP 250 PLUS rappresenta così una sintesi efficace della filosofia Iliad. Niente vincoli, nessun servizio imposto e una struttura chiara fin dall’inizio. In un settore spesso dominato da offerte aggressive ma instabili, questa proposta sceglie la solidità come elemento distintivo, parlando a chi cerca affidabilità più che effetti speciali.