Iliad e il ritorno delle offerte Giga: ecco cosa cambia

A metà gennaio 2026 Iliad ha deciso di rimettere ordine nella propria proposta mobile, riportando in primo piano le offerte Giga 200 e Giga 250 e archiviando alcune promozioni temporanee che avevano caratterizzato le settimane precedenti. La scelta segna un ritorno a una struttura che privilegia pacchetti chiari, prezzi stabili e una distinzione netta tra chi cerca un piano completo in 5G e chi invece preferisce soluzioni più leggere. Giga 200 torna a essere il riferimento per chi vuole un equilibrio tra quantità di dati e spesa mensile, mentre Giga 250 si rivolge agli utenti più esigenti, spesso abituati a consumi elevati legati allo streaming, al lavoro in mobilità e all’uso intensivo dei social.

La strategia Iliad, in questa fase, sembra puntare sulla continuità. Non ci sono rivoluzioni improvvise, ma un consolidamento dell’offerta che permette al brand di mantenere la propria identità fatta di prezzi trasparenti e assenza di costi nascosti. In contemporanea, resta attivo l’intero portafoglio complementare, che comprende soluzioni voce essenziali, piani per dispositivi smart e offerte solo dati pensate per modem e router portatili.

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Un altro aspetto rilevante riguarda l’accesso al 5G, che continua a essere riservato alle offerte di fascia più alta. Per molti utenti, ciò significa poter sfruttare connessioni più stabili e rapide, soprattutto in contesti urbani dove la rete di nuova generazione è ormai una presenza concreta.

Iliad tra rinnovi, roaming e convergenza: l’equilibrio del portafoglio 2026

Oltre ai singoli piani, ciò che colpisce del portafoglio Iliad di gennaio 2026 è l’attenzione all’esperienza complessiva del cliente. Il sistema di rinnovo mensile resta flessibile, permettendo di scegliere tra pagamento automatico e gestione manuale del credito, una caratteristica che molti continuano a considerare un vantaggio rispetto a modelli più rigidi. Anche la gestione del roaming europeo è stata ottimizzata, con soglie dedicate che consentono di utilizzare lo smartphone all’estero senza sorprese, pur mantenendo una distinzione chiara tra traffico nazionale e traffico UE.

Sul fronte tecnologico, la diffusione del VoLTE e il supporto alle eSIM stanno rendendo l’offerta più moderna e competitiva. La possibilità di passare da SIM fisica a virtuale e di gestire tutto da app contribuisce a semplificare la vita quotidiana degli utenti, riducendo tempi di attivazione e procedure burocratiche. A questo si aggiunge la spinta verso la convergenza fisso-mobile, con sconti dedicati a chi abbina la linea mobile a quella in fibra, creando un ecosistema di servizi integrati che rafforza la fidelizzazione.

Nel complesso, Iliad sembra voler consolidare la propria posizione puntando su coerenza e affidabilità. In un mercato sempre più affollato di offerte aggressive e promozioni a tempo, la scelta di mantenere un portafoglio stabile può rappresentare un segnale di maturità. Per molti consumatori, sapere cosa aspettarsi mese dopo mese diventa un valore aggiunto, soprattutto in un periodo in cui il costo dei servizi digitali continua a crescere.