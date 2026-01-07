Il patrimonio genetico di 10.000 anni è alla base della longevità

È strano pensare che la chiave per spegnere cento candeline si trova in una lotta per la sopravvivenza combattuta migliaia di anni fa tra le nevi e le foreste dell’Europa preistorica. In fondo, siamo abituati a pensare all’evoluzione come a qualcosa di tanto lontano da non riguardarci, eppure i centenari italiani sembrano essere la prova vivente che il passato non se n’è mai andato davvero. Il punto centrale di tale scoperta è che quando i ghiacci hanno iniziato a ritirarsi, i nostri antenati cacciatori-raccoglitori si sono ritrovati a dover reinventare il modo di stare al mondo.

Patrimonio genetico prestorico: ecco come influenza la longevità

Ogni caloria era guadagnata con fatica e ogni inverno rappresentava una sfida mortale. Tale contesto ha agito come un setaccio, permettendo solo a chi aveva un metabolismo incredibilmente efficiente e un sistema immunitario d’acciaio di andare avanti e tramandare i propri geni. Quando gli scienziati hanno messo analizzato il DNA di centinaia di ultracentenari italiani, si aspettavano forse di trovare risposte legate alla modernità, e invece hanno trovato le impronte digitali di quegli antichi sopravvissuti.

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È come se nel codice genetico di tali persone fosse rimasto una sorta di “kit di emergenza” ereditato direttamente dall’era glaciale. Tale legame con i cacciatori-raccoglitori suggerisce che la longevità sia il risultato di una resilienza biologica forgiata nelle difficoltà estreme. È curioso notare come il corpo umano conservi memoria dei traumi e degli adattamenti dei propri predecessori. Se oggi un centenario riesce a superare indenne infezioni o stress fisici che abbatterebbero qualcun altro, potrebbe essere proprio grazie a quei frammenti di DNA antico che continuano a lavorare in silenzio. Ottimizzando l’energia e proteggendo le cellule dall’usura del tempo.

Inoltre, il fatto che tale protezione è più evidente nelle donne suggerisce che la biologia femminile potrebbe essere stata il veicolo principale per conservare tale “istruzioni“.