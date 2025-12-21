Il nuovo iPhone pieghevole avrò un display più largo?

Apple sta esplorando nuove direzioni nel mercato degli smartphone pieghevoli. Ciò con l’intento di proporre un dispositivo che unisca portabilità e fruizione multimediale. L’iPhone Fold, secondo le ultime anticipazioni, introdurrebbe un display interno dalle proporzioni inedite per il settore. Il quale sarebbe progettato per risultare più largo che alto. Tale scelta suggerisce un’esperienza d’uso simile a quella offerta dai tablet compatti, differente dai foldable Android, che prediligono proporzioni verticali. Il dispositivo integrerebbe uno schermo esterno di circa 5,3 pollici e un display interno di circa 7,7 pollici. La caratteristica saliente non riguarda le dimensioni in sé, ma il rapporto di forma del pannello interno. Il quale è stato pensato per massimizzare la superficie visiva in orizzontale.

Apple: ecco cosa potrebbe cambiare per il suo iPhone pieghevole

Il design del foldable prevede anche una fotocamera frontale collocata nell’angolo superiore sinistro. A cui si aggiungono sensori di luminosità, prossimità e altri strumenti per il rilevamento ambientale. L’integrazione di tali elementi richiama i modelli più recenti di iPhone, anche se adattandoli a un formato che risulta più ampio.

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La nuova impostazione orizzontale rappresenta un approccio innovativo nel segmento dei foldable. Una scelta che risulta incentrata sulla versatilità e sull’esperienza visiva. Apple sembra puntare a un dispositivo capace di offrire sia la portabilità tipica dello smartphone sia la fruizione ottimale di contenuti multimediali in modalità panoramica. Aprendo, in tal modo, la strada a un utilizzo più dinamico e immersivo.

Se confermate, le scelte progettuali finora emerse delineano un modello che non solo amplia la gamma degli iPhone di fascia alta, ma potrebbe ridefinire il concetto stesso di dispositivo pieghevole. Ciò proponendo un’alternativa chiara ai foldable Android e anticipando nuove modalità di interazione e consumo dei contenuti digitali. Non resta che attendere l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte di Apple per scoprire quale sarà l’aspetto effettivo del suo primo smartphone pieghevole.