Il lupo che arrivò dal ghiaccio: una scoperta capace di riscrivere la preistoria

Quando il terreno gelato della Siberia ha restituito il corpo di un giovane lupo dell’era glaciale, nessuno immaginava che quel ritrovamento avrebbe aperto una finestra così nitida sul passato. Il cucciolo, rinvenuto nell’area di Tumat e conservato in modo eccezionale dal freddo per oltre 14.000 anni, non ha attirato l’attenzione solo per la straordinaria integrità dei tessuti. A sorprendere i ricercatori è stato ciò che l’animale portava ancora con sé. Parliamo di un minuscolo frammento di cibo rimasto imprigionato nello stomaco.

Analisi approfondite hanno permesso di risalire all’origine di quel residuo, rivelando che apparteneva a un rinoceronte lanoso, una delle creature simbolo delle grandi steppe glaciali. Il dato non racconta soltanto l’ultimo pasto del cucciolo, ma mostra dinamiche più complesse. È probabile che il lupo non avesse cacciato direttamente una preda così imponente, ma che avesse consumato resti di una carcassa portata dagli adulti del branco. Quel piccolo dettaglio biologico ha però offerto un’opportunità unica. Ovvero quella di ricostruire il profilo genetico di una specie estinta partendo da un campione “indiretto”, un risultato mai raggiunto prima con tale precisione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il lupo come chiave per capire l’estinzione

Il lavoro dei genetisti ha permesso di confrontare il patrimonio ereditario del rinoceronte lanoso con quello di individui vissuti in epoche più antiche. Il confronto ha restituito un quadro inatteso. Non è stata individuata alcuna traccia evidente di decadimento genetico o di impoverimento dovuto alla consanguineità. Questo elemento mette in discussione l’idea di una popolazione già fragile prima della scomparsa definitiva. Piuttosto, emerge con forza il ruolo dell’ambiente. Alla fine dell’ultima glaciazione, il rapido aumento delle temperature trasformò le distese erbose fredde in territori meno adatti a sostenere grandi erbivori specializzati. Il lupo, in questa storia, diventa così un testimone silenzioso di un cambiamento epocale. Il suo ultimo pasto racconta non solo la vita quotidiana dei predatori preistorici, ma anche l’equilibrio delicato tra fauna e clima.

Tale scoperta spinge a riconsiderare il peso delle trasformazioni ambientali rispetto all’impatto umano nelle grandi estinzioni del passato e offre spunti preziosi per leggere il presente. Capire come specie un tempo robuste siano scomparse in seguito a mutamenti rapidi aiuta a riflettere sulle conseguenze delle attuali alterazioni climatiche. In questo senso, il lupo congelato nel tempo non è soltanto un reperto, ma una prova che attraversa i millenni per ricordarci quanto sia fragile il rapporto tra natura e sopravvivenza.