Il futuro delle Apple Card con JPMorgan, in ballo 20 miliardi di dollari

Apple ha deciso a chi affidare il futuro della Apple Card. Sarà JPMorgan Chase a subentrare nella gestione del programma, prendendo in carico un portafoglio da circa 20 miliardi di dollari. Una mossa importante, che chiude definitivamente il capitolo Goldman Sachs e apre una nuova fase per il progetto finanziario della società di Cupertino.

La collaborazione con Goldman, avviata nel 2019, non ha mai davvero raggiunto gli obiettivi iniziali. Nonostante la forte visibilità del brand Apple, la banca d’investimento non è riuscita a rendere il servizio profittevole, accumulando perdite e criticità operative. Negli ultimi mesi era ormai chiaro che Apple stesse cercando un nuovo partner con maggiore esperienza nella gestione di prodotti di credito su larga scala.

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La scelta di JPMorgan non sorprende. Parliamo della più grande banca statunitense per asset, con una lunga storia nella gestione di carte di credito e servizi finanziari per milioni di clienti. Per JPMorgan, l’accordo rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore consumer, sfruttando l’enorme base utenti dell’ecosistema Apple.

Ufficializzato il nuovo partner dell’Apple per le Apple Card

Dal punto di vista degli utenti, almeno nel breve periodo, non dovrebbero esserci cambiamenti evidenti. La Apple Card continuerà a essere integrata nell’app Wallet, con le stesse funzioni di sempre: pagamenti contactless, gestione delle spese in tempo reale, cashback e assenza di commissioni. Eventuali novità, come nuove formule di finanziamento o benefici aggiuntivi, potrebbero arrivare solo in una fase successiva.

Per Apple, l’operazione ha anche un valore simbolico. Affidare la Apple Card a un partner più solido consente all’azienda di continuare a presidiare il mondo dei servizi finanziari senza esporsi direttamente ai rischi tipici del credito al consumo, mantenendo però il controllo sull’esperienza utente.

Con JPMorgan al timone, la Apple Card entra quindi in una nuova fase di maturità. Resta da capire se questa partnership riuscirà finalmente a trasformare un progetto ambizioso, ma finora complesso, in un vero successo anche sul piano economico.