Ikea presenta il caricabatterie USB-C da 20 watt più economico

Ikea riesce, con una costanza, a trasformare oggetti comuni in piccoli casi tecnologici. A tal proposito, è emblematico il caso di Sjöss, un caricatore USB-C che sembra quasi voler lanciare una sfida al mercato. Ciò con un costo di quattro euro, per la precisione 3,95. Non si tratta però di una mossa isolata. L’azienda, infatti, nel giro di pochi anni ha costruito una gamma di alimentatori. C’è stata la versione da 45 watt con doppia porta, perfetta per chi deve gestire più dispositivi contemporaneamente. Seguita da quella da 65 watt che guarda direttamente ai laptop. Tale nuovo Sjöss da 20 watt va a coprire la base della piramide, quella necessità quotidiana di ricaricare uno smartphone in tempi ragionevoli senza dover investire cifre che spesso superano i venti o trenta euro.

Ikea presenta il suo nuovo caricabatterie Sjöss

Certo, se lo mettiamo a confronto con i prodotti ufficiali dei grandi marchi, la differenza si nota. Non è l’accessorio più sottile o compatto in circolazione, ma punta sull’estrema praticità. Sjöss nasce per risolvere i piccoli momenti di crisi, come quando ci si dimentica del caricabatterie o quando quest’ultimo viene smarrito. A tal proposito, infatti, perdere un alimentatore da quattro euro è decisamente più sopportabile rispetto a quello che si prova perdendo un accessorio premium.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il colore verde chiaro è l’unica opzione disponibile, una scelta che lo rende immediatamente riconoscibile. E anche se nella confezione non troverete il cavo, Ikea ha deciso di inserire un piccolo set di adesivi colorati. Potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, quasi infantile, ma in realtà è una trovata geniale per chi vive in case condivise o ha una famiglia numerosa. È il modo più semplice per marcare il proprio territorio con un semplice tocco di colore. Alla fine, Sjöss non vuole rivoluzionare il mondo della ricarica rapida, ma vuole solo essere quell’alleato affidabile ed economico che gli utenti possono sempre portare con loro.