Ikea: ecco SJÖSS, il caricabatterie da 20W a meno di 4 euro

Non è ormai un mistero che Ikea si sia lanciata anche all’interno del mercato tecnologico dal momento che di tanto in tanto propone i prodotti di questa tipologia dedicati soprattutto alla casa, parliamo nello specifico di apparecchi smart home pensati per arricchire l’esperienza domestica di ogni utente, recenti sono infatti gli annunci ad esempio di prodotti di design come altoparlanti smart dedicati per l’appunto agli abitazioni degli utenti.

Di recente l’azienda ha annunciato qualcosa di nuovo, all’interno del suo catalogo sono già disponibili dei caricatori USB C da 30 e 60 W ma ora l’azienda ha deciso di aggiungerne uno nuovo da 20 W che costa meno di quattro euro, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

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Arriva SJÖSS

All’interno del catalogo di Ikea, adesso arriva un nuovo caricabatterie da 20 W USB C denominato SJÖSS, quest’ultimo ha un costo di 3,95 € senza cavetto USB C incluso in confezione, offre però una ricarica da 20 W che per molti dispositivi equivale a metà carica in tempi tutto sommato brevi, il design è davvero molto snello e pulito al punto da ricordare, sotto certi aspetti il classico caricabatterie in stile Apple, parliamo infatti di un dispositivo dalle dimensioni compatte in colorazione bianca morbida.

Ovviamente il dispositivo garantisce il supporto alla ricarica rapida dal momento che è in grado erogare 3 A con anche il supporto alla tecnologia Power delivery, per il resto parliamo di un tranquillissimo caricabatterie in grado di alimentare ovviamente dispositivi che non necessitano di eccessiva potenza come lampade da comodino o anche per l’appunto smartphone, il prodotto è già disponibile all’interno del catalogo Ikea al costo che vi abbiamo indicato, ovviamente va a completare una gamma che vede per l’appunto alla presenza di due caricatori dalle potenze decisamente più elevate e che effettivamente vedeva assente un prodotto facilmente accessibile per quanto riguarda il prezzo e che non erogasse una potenza molto elevata.