IKEA al CES 2026 con una lampadina smart da 6 euro

IKEA ha scelto il CES per presentare una lampadina smart compatibile con Matter dal prezzo di circa 6 euro. Una cifra che, nel mondo della domotica, è quasi fuori scala.

La nuova lampadina entra nella gamma smart dell’azienda svedese e punta dritta al punto che finora ha frenato molti utenti: il costo. Fino a oggi, rendere “intelligente” una casa significava spesso investire cifre non proprio popolari, soprattutto se si voleva rimanere su standard affidabili e compatibili tra loro.

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Con Matter, però, il discorso cambia. La lampadina funziona con i principali ecosistemi – Apple, Google, Amazon e Samsung – senza dover scegliere una piattaforma specifica o restare bloccati in un sistema chiuso. È uno di quei casi in cui la tecnologia lavora davvero dietro le quinte, lasciando all’utente solo la parte semplice.

Dal punto di vista tecnico non ci sono promesse miracolose. È una lampadina smart essenziale, pensata per l’uso quotidiano: accensione e spegnimento da app o assistente vocale, integrazione con automazioni di base e gestione centralizzata tramite hub compatibili. Nessuna funzione “wow”, ma tutto quello che serve davvero.

IKEA al CES 2026 con una semplice lampadina perfetta per le smart home

La scelta di portare Matter su un prodotto così economico è probabilmente l’aspetto più interessante. IKEA non sta cercando di stupire con specifiche avanzate, ma di normalizzare la smart home, rendendola accessibile anche a chi vuole iniziare con una singola stanza o una sola lampada.

Non è un caso che il debutto avvenga al CES. Mentre molti brand mostrano concept futuristici o dispositivi costosi, IKEA va nella direzione opposta: un oggetto semplice, concreto e pensato per essere acquistato d’impulso, magari insieme a una libreria o a una scrivania.

Se il prezzo annunciato verrà confermato anche al lancio commerciale, questa lampadina potrebbe diventare uno dei prodotti Matter più diffusi sul mercato. Non perché è la migliore in assoluto, ma perché abbassa davvero la soglia di ingresso alla casa intelligente.