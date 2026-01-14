Al CES 2026 IKEA ha confermato in modo molto chiaro una strategia che ormai non è più solo sperimentale: la smart home è diventata un pilastro dell’offerta tecnologica del brand. Dopo il debutto, avvenuto a fine 2025, di oltre venti dispositivi compatibili con lo standard Matter, l’azienda svedese ha portato a Las Vegas un’ulteriore espansione del proprio ecosistema, puntando su due categorie chiave: illuminazione intelligente e audio accessibile.

Da un lato arrivano nuove versioni smart di alcune lampade di design molto apprezzate, dall’altro debutta una linea di speaker Bluetooth a bassissimo costo che punta a rendere l’audio domestico davvero alla portata di tutti.

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Le lampade Varmblixt diventano smart e compatibili con Matter

Uno degli annunci più interessanti riguarda l’evoluzione della linea Varmblixt, che IKEA ha deciso di trasformare in una gamma pienamente integrabile negli ecosistemi di smart home moderni. Due modelli iconici ricevono ora funzionalità intelligenti basate su Matter, mantenendo però l’approccio estetico che li ha resi popolari.

La lampada Varmblixt a forma di ciambella viene aggiornata non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fronte del design. La finitura lucida lascia spazio a una superficie opaca bianca, pensata per diffondere meglio la luce e valorizzare gli effetti luminosi interni. Il modello smart supporta variazioni cromatiche con una selezione iniziale di dodici colori preimpostati, curati dall’artista Sabine Marcelis, già coinvolta nel progetto originale. Il controllo di base avviene tramite il telecomando Bilresa incluso, ma collegando la lampada all’app IKEA Home Smart e all’hub Dirigera si sbloccano più di quaranta tonalità e una regolazione avanzata dell’intensità luminosa, oltre alla possibilità di creare automazioni e scenari.

Illuminazione più calda e atmosfere personalizzate

Accanto alla versione “ciambella” arriva anche la variante smart della lampada a sospensione Varmblixt. In questo caso l’approccio è diverso: niente colori, ma un lavoro mirato sulle temperature del bianco. La luce può infatti passare da un bianco freddo, simile alla luce naturale diurna, a una tonalità calda e avvolgente che richiama l’effetto della luce di una candela.

Anche questo modello può essere gestito tramite telecomando o integrato nell’ecosistema smart di IKEA per creare routine automatiche basate su orari, presenza o altri dispositivi compatibili Matter. L’obiettivo è chiaro: offrire soluzioni smart che non richiedano competenze tecniche, ma che si adattino facilmente alla vita quotidiana.

Kallsup: gli speaker Bluetooth IKEA a prezzo minimo

Se l’illuminazione rappresenta la parte più “smart” della presentazione, il vero colpo mediatico arriva dal fronte audio. IKEA ha infatti svelato Kallsup, una nuova linea di speaker Bluetooth dal prezzo estremamente aggressivo, pensata per abbattere ogni barriera d’ingresso all’audio domestico.

Gli speaker Kallsup hanno un design volutamente essenziale: piccoli cubi di circa sette centimetri, con una griglia frontale, due pulsanti superiori per l’associazione e il controllo della riproduzione e una base con piccoli piedini di appoggio. I colori disponibili includono bianco, rosa e verde lime, coerenti con il linguaggio visivo del brand.

Prestazioni sorprendenti per un prodotto ultra economico

Nonostante il prezzo ridottissimo, le caratteristiche tecniche sono tutt’altro che banali. La potenza sonora risulta superiore a quanto ci si aspetterebbe da dimensioni e costo così contenuti, mentre la batteria garantisce fino a nove ore di riproduzione a volume medio. Un dettaglio non scontato è la possibilità di sostituire la batteria, scelta che va nella direzione della sostenibilità e della maggiore durata nel tempo. La ricarica avviene tramite USB-C e il Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile ed efficiente. Ma l’aspetto più interessante è la possibilità di collegare tra loro fino a cento speaker contemporaneamente, aprendo scenari curiosi per feste, eventi o semplicemente per diffondere l’audio in più stanze senza sistemi complessi.