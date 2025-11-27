Hyundai Tucson 2027: il SUV cambia volto e si ispira alla nuova Santa Fe

Lo sviluppo della nuova Hyundai Tucson sta proseguendo senza sosta. Infatti le recenti foto spia scattate durante una sessione di test su strada confermano che la casa coreana sta preparando un cambio di rotta netto per il suo SUV di punta.

Nonostante l’abbondante camuffamento, il prototipo lascia intravedere qualche caratteristica. Si nota immediatamente un’impostazione più squadrata, in linea con il linguaggio stilistico introdotto dalla nuova Santa Fe. La parte frontale dovrebbe adottare una firma luminosa a tutta larghezza, simile a quella già vista sulla Hyundai Kona. Invece i fari principali sono stati riposizionati più in basso per accentuare la presenza su strada.

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Cosa aspettarsi dalla nuova Hyundai Tucson

Il profilo laterale, caratterizzato da un tetto quasi orizzontale, fa pensare ad un abitacolo più spazioso. Una cosa senz’altro positiva per i passeggeri posteriori. Tale scelta infatti punta a migliorare la vivibilità della vettura senza sacrificare l’equilibrio estetico del modello. Le prossime fasi di test, con prototipi meno coperti, permetteranno di cogliere meglio le proporzioni definitive e i dettagli del nuovo design.

Le foto spia non consentono ancora di sbirciare all’interno, ma le indiscrezioni indicano che la Hyundai Tucson 2027 potrebbe abbandonare il grande pannello unico che integra strumentazione e intrattenimento. Al suo posto potrebbe debuttare la nuova configurazione vista sui prototipi della IONIQ 3, con un display digitale sottile e rialzato per la strumentazione e un maxi schermo centrale. Una soluzione moderna che punta a semplificare la lettura delle informazioni e migliorare l’ergonomia.

Sul fronte delle motorizzazioni non ci sono conferme ufficiali, ma è plausibile che Hyundai riproponga una gamma composta da unità tradizionali, ibride e plug-in-hybrid. L’obiettivo? Mantenere la Tucson competitiva in un settore sempre più esigente. Il debutto è atteso nel 2027, con ulteriori dettagli che emergeranno nei prossimi mesi man mano che lo sviluppo del SUV avanzerà. Insomma le aspettative sono davvero molto alte.