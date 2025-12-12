Hyundai NEXO supera i test Euro NCAP e ribadisce standard di sicurezza elevati

La nuova Hyundai NEXO ha ottenuto la valutazione massima di 5 stelle nei più recenti test Euro NCAP, l’organismo indipendente che rappresenta il riferimento europeo per la sicurezza dei veicoli. Il risultato non arriva per caso, ma è il frutto di uno studio che si protrae da anni e che mette al primo posto la protezione delle persone. Hyundai NEXO ha dimostrato prestazioni solide e costanti in tutte le aree analizzate, confermando l’efficacia delle soluzioni adottate.

Nei crash test, Hyundai-NEXO ha ottenuto punteggi particolarmente elevati. Nella protezione degli occupanti adulti, ad esempio, ha raggiunto il 90% . Anche la sicurezza dei bambini a bordo ha fatto registrare risultati molto positivi, con una valutazione dell’85%. Le prestazioni restano ottime anche nella tutela degli utenti della strada più vulnerabili e nei sistemi di assistenza alla guida. Questo equilibrio tra protezione passiva e attiva rappresenta uno dei punti di forza del modello.

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Sicurezza, innovazione e visione: Hyundai punta su persone e mobilità sostenibile

Il risultato ottenuto da Hyundai NEXO rafforza l’immagine del marchio come protagonista dell’innovazione responsabile. La sicurezza non viene considerata un semplice requisito normativo, ma un valore strutturale. Hyundai integra sistemi avanzati di assistenza alla guida con una struttura progettata appositamente per assorbire efficacemente gli urti. Un approccio che consente di ridurre i rischi reali sulle strade europee. Euro NCAP svolge un ruolo fondamentale nel miglioramento continuo della sicurezza automobilistica. I suoi test influenzano direttamente le scelte dei costruttori e le aspettative dei consumatori.

Ma non è finita qui. Hyundai continua a distinguersi anche per la propria visione industriale. Il marchio è l’unico costruttore a offrire una serie completa di soluzioni sostenibili. L’idrogeno rappresenta una parte fondamentale di questa strategia. NEXO ne è l’espressione più avanzata, poiché unisce mobilità a zero emissioni e standard di sicurezza elevatissimi.

In Europa e in Italia, Hyundai consolida così una reputazione costruita su affidabilità e attenzione al cliente. La garanzia di cinque anni a chilometraggio illimitato è un ulteriore segnale di fiducia nel prodotto. Con Nexo, l’azienda dimostra che innovazione, sostenibilità e sicurezza possono convivere senza compromessi.