Hyundai IONIQ 9 dà il via alla nuova era degli specchi retrovisori

Gli specchi retrovisori digitali non sono più una curiosità da concept car o riservati solo alle supercar. Con IONIQ 9, Hyundai porta questa tecnologia allo step successivo, trasformandola in uno strumento concreto per migliorare visibilità, sicurezza ed efficienza nella guida di tutti i giorni.

Il grande SUV elettrico, nuovo modello di punta del marchio, utilizza l’ultima evoluzione dei digital mirrors. Una soluzione che va oltre il semplice impatto estetico e si inserisce nella più ampia visione Hyundai di un’innovazione utile, pensata per semplificare la vita a bordo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Una visione più chiara in ogni situazione

Gli specchi digitali di IONIQ 9 sostituiscono quelli tradizionali con telecamere ad alta definizione, collegate a display interni sempre ben visibili. Il vantaggio principale è immediato: la qualità dell’immagine resta stabile anche in condizioni difficili, come di notte, sotto la pioggia o con vetri appannati o ghiacciati.

A differenza degli specchi convenzionali, la visuale non dipende dalla posizione precisa della testa del conducente. Questo significa una maggiore libertà di movimento e una percezione più costante di ciò che accade intorno all’auto, soprattutto nei cambi di corsia e nelle situazioni di traffico intenso.

Il sistema amplia inoltre il campo visivo, permettendo di individuare veicoli o ostacoli che normalmente resterebbero ai margini della visuale. Un dettaglio che incide direttamente sulla sicurezza e sulla tranquillità alla guida.

Meno aria, meno rumore

I benefici non si fermano alla visibilità. La forma compatta dei retrovisori digitali contribuisce a migliorare l’aerodinamica complessiva della IONIQ 9, che raggiunge un coefficiente di resistenza (Cx) di 0,259. Un valore che si traduce in maggiore efficienza e in una riduzione sensibile dei fruscii aerodinamici alle alte velocità.

La minore sporgenza laterale rende anche più semplice muoversi negli spazi stretti, eliminando la necessità di ripiegare gli specchi in molte situazioni quotidiane, come box o parcheggi urbani.

Supporto attivo durante le manovre

Durante i cambi di corsia, i display mostrano linee di riferimento dinamiche che aiutano a valutare la distanza dei veicoli in avvicinamento. In fase di parcheggio, invece, entrano in gioco linee guida dedicate che rendono le manovre più precise e intuitive.

La luminosità degli schermi è regolabile dal sistema di infotainment, mentre una funzione di riscaldamento integrata assicura immagini sempre nitide anche a basse temperature.

Visibilità garantita anche a pieno carico

Un altro aspetto pratico riguarda lo specchio retrovisore interno digitale. Quando il lunotto posteriore è parzialmente o totalmente ostruito da passeggeri o bagagli, è possibile attivare la modalità digitale con un semplice comando. L’immagine arriva direttamente da una telecamera posteriore esterna, garantendo una visuale libera e continua indipendentemente da ciò che accade nell’abitacolo.

Una soluzione particolarmente utile nei lunghi viaggi o quando l’auto è completamente carica.

Tecnologia che ha senso

I retrovisori digitali si inseriscono in un progetto più ampio che comprende il design “Aerosthetic”, un abitacolo spazioso in stile lounge, una piattaforma elettrica a 800 Volt, la ricarica ultra-rapida, sistemi avanzati di isolamento acustico e l’integrazione dell’Hyundai AI Assistant.

In questo contesto, i digital mirrors non sono un esercizio di stile, ma un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare l’esperienza di guida senza complicarla. Su IONIQ 9, l’innovazione non si limita, dunque, a stupire. Anzi, lavora in silenzio per rendere ogni viaggio più semplice, sicuro e confortevole.