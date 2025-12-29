Hyundai: in arrivo una nuova maxi vettura elettrica

Hyundai alza l’asticella nella mobilità elettrica e si prepara a sorprendere il pubblico europeo. In occasione del Salone di Bruxelles, in programma dal 9 gennaio 2026, il costruttore presenterà quello che ha già definito come il più grande veicolo elettrico mai prodotto dal marchio. Un debutto che si inserisce in una fase di forte espansione della gamma a zero emissioni di Hyundai. L’azienda, per ora, ha scelto una comunicazione misurata, limitandosi a confermare che il nuovo modello sarà dotato di tecnologie elettriche di ultima generazione. Tra cui un sistema di ricarica a 800 Volt. Un dettaglio tutt’altro che marginale: tale architettura consente tempi di ricarica ridotti e supporta potenze elevate.

Hyundai: ecco i dettagli emersi sulla nuova maxi elettrica

Riguardo le dimensioni, il nuovo arrivo si posizionerà al vertice dell’offerta del marchio. Un dato che porta al confronto con la Hyundai IONIQ 9, SUV elettrico lungo poco più di 5 metri. Eppure, nonostante l’ipotesi di un ulteriore SUV di grandi dimensioni appaia logica, non è affatto l’unica strada possibile. Il teaser ufficiale diffuso da Hyundai non fornisce indicazioni chiare sul design o sulla tipologia di carrozzeria.

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Proprio tale scelta ha alimentato le speculazioni. Secondo alcune interpretazioni, Hyundai potrebbe sfruttare l’occasione per introdurre una nuova proposta elettrica fuori dagli schemi. Come una possibile versione a zero emissioni della Staria, il monovolume lungo oltre 5,2 metri già presente in gamma con motorizzazioni tradizionali. Una mossa che amplierebbe l’offerta elettrica verso un pubblico orientato a spazio, modularità e utilizzo familiare o professionale.

Il Salone di Bruxelles non sarà però dedicato esclusivamente a tale debutto. Hyundai ha, infatti, confermato che porterà in Europa la IONIQ 6 restyling, già presentata in Corea del Sud ad aprile. Il modello aggiornato rappresenta un passaggio chiave per rafforzare la presenza del brand nel segmento delle berline elettriche. Non resta che attendere per scoprire tutte le novità presentate da Hyundai.