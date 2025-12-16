Hyundai BAYON MY26 evolve: più tecnologia, sicurezza e concretezza per l’Urban SUV

Con il Model Year 2026, Hyundai BAYON consolida la propria posizione nel settore degli Urban SUV. Si propone infatti come una soluzione razionale ma moderna, capace di rispondere alle esigenze di chi utilizza l’auto prevalentemente in città senza rinunciare a comfort, spazio e tecnologia. L’aggiornamento non stravolge il progetto originale, ma ne affina i punti di forza. La parte frontale con firma luminosa orizzontale a tutta larghezza e i paraurti ridisegnati rendono BAYON immediatamente riconoscibile.

Sotto il cofano, BAYON MY26 è disponibile esclusivamente con il motore benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, omologato Euro 6E-bis. Si tratta di una scelta mirata. Poichè punta a semplificare l’offerta e a garantire un equilibrio tra prestazioni, consumi ed emissioni. Il tre cilindri turbo si adatta bene all’uso urbano grazie alla sua elasticità, ma offre anche una guida fluida e rilassata nei tragitti extraurbani. A seconda delle preferenze, è possibile abbinarlo a un cambio manuale a sei rapporti oppure alla trasmissione automatica a doppia frizione DCT a sette rapporti. Una soluzione pensata per chi cerca maggiore comfort nel traffico quotidiano.

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All’interno, la vettura continua a distinguersi per l’abitabilità. Uno degli aspetti più apprezzati della categoria. L’abitacolo è progettato con attenzione all’ergonomia. Invece, il bagagliaio offre una capacità adeguata sia per la spesa quotidiana sia per i viaggi più lunghi. La sensazione generale è quella di un’auto compatta nelle dimensioni esterne, ma sorprendentemente spaziosa una volta a bordo.

Hyundai BAYON MY26: allestimenti, sicurezza e tecnologia

Con il MY26 Hyundai introduce una struttura più chiara e immediata. L’allestimento XTech rappresenta il punto di accesso alla gamma, ma propone già una dotazione completa, che include strumentazione digitale, sistema di navigazione con display da 10,25”, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e servizi connessi Bluelink con aggiornamenti over-the-air. A questo si affianca una dotazione di sicurezza molto ampia. Ciò grazie alla presenza dei sistemi Hyundai SmartSense già dalla versione base, a conferma dell’attenzione del marchio verso la sicurezza attiva.

La nuova versione Business si posiziona come scelta di riferimento per volumi e rapporto dotazioni/prezzo. Rispetto a XTech, aggiunge elementi che migliorano ulteriormente comfort e percezione premium, come cerchi in lega, fari Full LED, sensori di parcheggio posteriori e dettagli estetici più curati. È una configurazione pensata per chi utilizza l’auto tutti i giorni e desidera un livello di equipaggiamento completo senza salire troppo di prezzo.

Al vertice della gamma troviamo l’allestimento Excellence. Quest’ultima completa l’offerta BAYON MY26 con dotazioni orientate al comfort e alla tecnologia avanzata. Climatizzatore automatico, Smart Key con avviamento a pulsante, ricarica wireless per smartphone, sensori di parcheggio anteriori e sistemi di assistenza alla guida più evoluti contribuiscono a creare un’esperienza di utilizzo raffinata e rilassante, anche nei contesti urbani più congestionati.