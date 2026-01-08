Hyundai al CES 2026: robotica basata sull’AI e pensata per l’uomo

Al CES 2026 di Las Vegas, Hyundai Motor Group ha delineato una strategia ambiziosa. La nota azienda guarda oltre e punta al futuro della robotica basata sull’intelligenza artificiale, con un approccio dichiaratamente incentrato sulle persone. Il filo conduttore della visione presentata è “Partnering Human Progress”, un concetto che segna l’evoluzione del percorso avviato negli ultimi anni dal gruppo coreano.

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L’obiettivo non è sostituire l’uomo, ma affiancarlo. I robot vengono pensati come strumenti capaci di alleggerire il carico fisico, aumentare la sicurezza e migliorare l’efficienza nei contesti industriali e, in prospettiva, anche nella vita quotidiana.

Dall’hardware all’AI fisica

Secondo Hyundai, il settore sta entrando in una nuova fase. Dalla robotica tradizionale basata sull’hardware si passa alla Physical AI. Questo significa sistemi capaci di percepire l’ambiente reale, raccogliere dati e prendere decisioni autonome. Un’evoluzione che coinvolge non solo i robot, ma anche fabbriche intelligenti, logistica e mobilità.

Il gruppo intende sfruttare l’intera catena del valore. Dalla produzione alla distribuzione, per addestrare e migliorare continuamente i sistemi di intelligenza artificiale. Creando un ciclo virtuoso basato su dati reali.

Atlas non è più solo un prototipo

Uno dei momenti chiave della presentazione è stato il debutto della versione commerciale di Atlas, il robot umanoide sviluppato da Boston Dynamics. Progettato per ambienti industriali reali, Atlas è pensato per muoversi negli stessi spazi degli esseri umani. E anche per svolgere attività ripetitive o potenzialmente rischiose.

Dotato di 56 gradi di libertà, mani con sensori tattili e una struttura capace di sollevare carichi fino a 50 kg, Atlas è stato concepito per lavorare in modo autonomo fin dal primo giorno. È resistente all’acqua, progettato per operare in condizioni difficili e in grado di adattarsi rapidamente a nuovi compiti grazie all’apprendimento basato sull’AI.

Hyundai prevede di introdurre Atlas negli impianti produttivi a partire dal 2028. Iniziando da attività come la sequenzializzazione dei componenti. In seguito, il suo utilizzo verrà esteso a operazioni di assemblaggio e manutenzione più complesse.

Fabbriche intelligenti e addestramento continuo

Per rendere possibile questa transizione, il gruppo sta investendo in infrastrutture dedicate come la Software-Defined Factory e il Robot Metaplant Application Center, ambienti in cui i robot vengono addestrati, testati e migliorati attraverso l’analisi continua dei dati di produzione.

L’idea è semplice ma potente: i robot imparano osservando e collaborando con gli esseri umani, migliorando progressivamente precisione, velocità e sicurezza.

Partnership strategiche e visione globale

Accanto a Boston Dynamics, Hyundai sta rafforzando collaborazioni con attori chiave dell’ecosistema AI. Tra questi vi sono NVIDIA e Google DeepMind. Lo scopo è accelerare lo sviluppo di robot umanoidi di nuova generazione. L’integrazione tra robotica avanzata e modelli AI di grandi dimensioni viene vista come un passaggio cruciale. Questa integrazione rende questi sistemi veramente scalabili e affidabili.

Il gruppo punta anche su un modello Robot-as-a-Service, che trasforma i robot in servizi continuativi anziché prodotti da acquistare una sola volta, riducendo i costi iniziali e facilitando l’adozione da parte delle aziende.

Robotica come alleata dell’uomo

Il messaggio che Hyundai ha voluto trasmettere al CES 2026 è chiaro. La robotica del futuro non è pensata per rimpiazzare le persone, ma per lavorare con loro. I robot si occuperanno dei compiti più faticosi o pericolosi. Mentre agli esseri umani resteranno il controllo, la supervisione e l’evoluzione dei sistemi.

Una visione che, secondo il gruppo, aprirà la strada a una diffusione su larga scala della robotica AI, rendendola parte integrante non solo delle fabbriche, ma dell’intera società.