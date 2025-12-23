Hyundai i20 MY2026: la compatta del settore B si rinnova

Con il Model Year 2026, Hyundai aggiorna la i20. Parliamo di una delle compatte più rappresentative del settore B europeo. Dopo oltre vent’anni di presenza sul mercato e quasi 140.000 unità vendute in Italia, la vettura si evolve. Segue le esigenze di un pubblico sempre più attento a semplicità, contenuti concreti ed efficienza. Il rinnovamento non stravolge l’identità del modello, ma la rafforza, intervenendo su gamma, motorizzazioni e dotazioni.

La principale novità riguarda la struttura dell’offerta, ora molto più semplificata. La gamma si articola infatti su due soli allestimenti, Connectline e Prime. Entrambi pensati per rendere più immediata la scelta del cliente e per concentrare il valore su dotazioni di serie complete. Debutta poi il nuovo motore benzina 1.0 T-GDi da 90CV, omologato Euro 6E-bis. Un tre cilindri turbo capace di offrire un buon equilibrio tra prestazioni brillanti, consumi contenuti ed elasticità nell’uso quotidiano. Il propulsore è abbinabile sia a un cambio manuale a sei rapporti sia alla trasmissione automatica a doppia frizione 7DCT. Così facendo è possibile soddisfare stili di guida differenti.

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Hyundai i20: tecnologia, sicurezza e allestimenti

Accanto alla razionalizzazione tecnica, Hyundai i20 MY2026 rafforza la propria posizione, grazie a una dotazione tecnologica e di sicurezza di livello elevato per il settore. L’allestimento Connectline, offre già di serie cerchi in lega da 16”. Segue l’illuminazione a LED, doppio display digitale da 10,25” per strumentazione e intrattenimento, navigazione integrata con Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti OTA. L’abitacolo è progettato per garantire ergonomia e semplicità d’uso. Presenta infatti comandi intuitivi e materiali curati.

Particolarmente ricca la dotazione di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Quest’ ultima include funzioni come la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e il monitoraggio della stanchezza del conducente. Tali sistemi contribuiscono a rendere la i20 una delle compatte più sicure della categoria.

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento Prime. Una soluzione pensata per chi desidera un livello superiore di comfort e stile. Rispetto al Connectline aggiunge elementi come fari Full LED, cerchi in lega da 17” e climatizzatore automatico. Ma non solo. Sono previsti anche vetri posteriori oscurati, interni premium, luci d’ambiente e ricarica wireless per smartphone. Il risultato è una compatta che riesce a offrire sensazioni e contenuti tipici di segmenti superiori. Tutto ciò continuando a mantenere costi di gestione e dimensioni contenute.