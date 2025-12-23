Huawei svela la nuova serie Huawei Nova 15

Per il mercato cinese il produttore tech Huawei ha presentato in veste ufficiale una nuova serie di smartphone. Ci stiamo riferendo alla nuova serie di fascia medio alta denominata Huawei Nova 15. Quest’ultima è composta per il momento da tre modelli, ovverk Huawei Nova 15, Huawei Nova 15 Pro e Huawei Nova 15 Ultra. Quello che risalta subito alla vista è senza ombra di dubbio il loro nuovo design.

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Huawei annuncia in veste ufficiale in Cina la nuova serie Huawei Nova 15

Huawei Nova 15 è la nuova serie di smartphone di fascia medio alta del noto produttore tech ad essere stata annunciata ufficialmente in Cina in queste ore. Come già accennato in apertura, una delle peculiarità di questa serie è senz’altro il nuovo design che è stato adottato. Tutti e tre i modelli appena annunciati hanno infatti un modulo fotografico di forma circolare con al suo interno i vari sensori fotografici. Per i modelli Pro e Ultra troviamo in più questo modulo posizionato in una zona della backcover leggermente rialzata, una scelta piuttosto simile a quanto fatto da Apple con i suoi nuovi iPhone 17.

Oltre a questo, spiccano poi le colorazioni in cui sono disponibili questi dispositivi, tra cui una inedita colorazione verde smeraldo per il modello più prestante. Anche dal punto di vista delle specifiche tecniche questi nuovi device stupiscono. I modelli Pro e Ultra condividono alcune caratteristiche di punta, tra cui la presenza di un display con tecnologia OLED LTPO con una diagonale da 6.84 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz. La fotocamera anteriore è poi da ben 50 MP.

Anche il comparto fotografico stupisce, con la presenza sul modello ultra di un sensore fotografico principale con stabilizzazione ottica dell’immagine con apertura focale variabile da f/1.4 a f/4.0. Le prestazioni sono eccellenti con il soc Kirin 9010S sui modelli più prestanti e il soc Kirin 8020 sul modello base.

Per il momento i nuovi device della serie Huawei Nova 15 saranno disponibili all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 325 euro al cambio attuale per il modello base.