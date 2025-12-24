Huawei celebra i dieci anni di Watch 5 e rinnova Watch GT 6 con Ice Blue

Huawei aggiorna la propria linea di smartwatch con due novità che puntano soprattutto su design e identità. In Cina è stata infatti presentata la 10th Anniversary Edition di Huawei Watch 5, una versione celebrativa che affianca il modello già in commercio, insieme a una nuova colorazione Ice Blue per Huawei Watch GT 6 nella variante da 41 mm.

Watch 5 10th Anniversary Edition: cambia lo stile, non la sostanza

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition nasce come rivisitazione estetica dello smartwatch lanciato nei mesi scorsi. L’elemento distintivo è la corona personalizzata, sulla quale è inciso il logo dell’edizione celebrativa, lo stesso che ritorna anche sul cinturino speciale in nylon, pensato per rendere immediatamente riconoscibile questa versione.

Come il modello standard, anche l’edizione per il decimo anniversario è disponibile con cassa da 42 mm e da 46 mm, mantenendo quindi la stessa impostazione dimensionale. Dal punto di vista tecnico non ci sono differenze: Huawei ha scelto di non intervenire sull’hardware, lasciando invariata la dotazione che ha caratterizzato Watch 5 fin dal debutto.

Lo smartwatch continua infatti a integrare un display AMOLED LTPO protetto da vetro zaffiro, soluzione che garantisce una buona resistenza all’usura quotidiana. Al centro dell’esperienza resta il sensore X-Tap, che racchiude i sensori PPG, ECG e HRV, permettendo il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’elettrocardiogramma e della variabilità della frequenza cardiaca.

Huawei Watch GT 6 si colora di Ice Blue

Accanto alla versione celebrativa di Watch 5, Huawei ha annunciato anche una novità per Huawei Watch GT 6. Il modello da 41 mm si arricchisce infatti della nuova colorazione Ice Blue, che va ad affiancare le già disponibili Floating White, Flowing Purple, Phantom Black e Saddle Palm.

La variante Ice Blue abbina la cassa a un cinturino in fluoroelastomero coordinato, puntando su un’estetica più fresca e moderna. Anche in questo caso non sono previste modifiche tecniche: l’aggiornamento riguarda esclusivamente l’aspetto visivo, con l’obiettivo di ampliare la scelta per chi cerca uno smartwatch elegante ma riconoscibile.