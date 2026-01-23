Huawei alza il livello dei pieghevoli: Mate X7 arriva sul mercato europeo

Huawei torna a far parlare di sé nel settore dei dispositivi pieghevoli presentando Mate X7, uno smartphone che nasce con l’obiettivo di superare i limiti della categoria. Il lancio ufficiale è avvenuto durante l’evento globale dedicato ai flagship del brand, segnando un nuovo capitolo nella strategia dell’azienda cinese nel settore mobile. Dopo anni di ricerca sui form factor flessibili, Huawei ha scelto di concentrare l’innovazione su due fronti fondamentali, la qualità fotografica e la solidità costruttiva. Mate X7 integra un comparto imaging di livello professionale. Una soluzione progettata per garantire fedeltà cromatica superiore, maggiore cattura della luce e prestazioni elevate anche in ambienti complessi.

Il sistema ottico è stato sviluppato per offrire immagini dettagliate in ogni condizione, dalle riprese notturne ai soggetti in movimento, con un equilibrio tra resa naturale e potenza computazionale. Sul fronte video, il supporto all’Ultra HDR in 4K amplia la gamma dinamica e restituisce clip più ricche di sfumature, avvicinando l’esperienza mobile agli standard cinematografici. Huawei ha voluto dimostrare che un pieghevole può competere con i migliori smartphone tradizionali, senza rinunciare alla versatilità di uno schermo pieghevole.

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Huawei rafforza la formula del pieghevole tra solidità ed eleganza di fascia alta

Accanto alle prestazioni, Huawei ha lavorato sulla struttura del dispositivo per offrire una sensazione di affidabilità superiore. Il vetro Kunlun Crystal Armour protegge il display esterno, mentre la nuova cerniera in acciaio ad alta resistenza e la struttura interna multistrato sono pensate per affrontare l’usura quotidiana tipica dei pieghevoli. La cornice in alluminio aeronautico e la certificazione contro acqua e polvere rafforzano ulteriormente l’idea di uno smartphone progettato per durare. Anche l’autonomia è stata ottimizzata grazie a una batteria ad alta capacità con tecnologia silicio-carbonio, supportata da ricarica rapida cablata e wireless, per ridurre al minimo i tempi di attesa.

Sul piano estetico, Mate X7 propone uno stile riconoscibile, con il modulo fotografico “Time-Space Gate” e finiture in pelle vegana che uniscono eleganza e personalità. Huawei accompagna il lancio con servizi di protezione dedicati e una strategia di distribuzione che punta a valorizzare l’esperienza d’acquisto e l’assistenza post-vendita. Il posizionamento è chiaro. Il Mate X7 non è solo un nuovo modello, ma un manifesto tecnologico che mira a rivoluzionare le aspettative sul mondo dei pieghevoli. Punta così su qualità costruttiva, prestazioni elevate e cura del dettaglio come elementi caratterizzanti dell’offerta Huawei.