HP presenta le novità per produttività e gaming al CES 2026

Al CES 2026 HP ha presentato una serie di novità che rinnovano l’offerta per professionisti, creativi e gamer. La strategia dell’azienda punta a combinare prestazioni elevate, versatilità d’uso e esperienze fluide, sia per chi lavora sia per chi gioca.

Tra laptop, desktop e dispositivi pensati per ambienti di lavoro moderni e playroom ad alte prestazioni, HP ha mostrato prodotti che cercano di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più esigente in termini di potenza, mobilità e connessione.

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PC portatili per produttività e creatività

Sul fronte dei notebook, HP ha ampliato la sua lineup con modelli che bilanciano velocità di elaborazione, qualità del display e autonomia.

Serie Elite per professionisti

La nuova generazione di HP Elite è pensata per chi cerca un compromesso ideale tra performance affidabili e design elegante. Dotati di processori di ultima generazione e funzioni avanzate di sicurezza, questi portatili offrono ottime prestazioni per il lavoro quotidiano, videoconferenze e flussi produttivi ibridi.

Serie Z per creativi e professionisti del contenuto

La famiglia HP Z ha visto aggiornamenti significativi, con modelli progettati per gestire carichi di lavoro pesanti come editing video, animazione 3D e rendering. Display ad alta fedeltà cromatica e GPU potenti consentono un workflow fluido anche su progetti complessi.

Gaming: potenza e design con la linea Omen e Victus

HP ha portato al CES una rinnovata proposta gaming, con soluzioni adatte sia a chi gioca a livello competitivo sia a chi desidera performance elevate per esperienze immersive.

Omen: performance da competizione

La linea Omen si concentra su prestazioni top, con desktop e laptop equipaggiati con componenti di fascia alta e sistemi di raffreddamento ottimizzati. Il focus è sul gaming competitivo, con frequenze elevate, GPU di ultima generazione e schermi ad alto refresh per un gameplay fluido.

Victus: performance accessibile

Per chi cerca un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni, Victus rappresenta l’offerta HP per il segmento mainstream. Questi modelli offrono potenza e reattività senza compromessi su fluidità e grafica, ideali per titoli AAA e contenuti multimediali.

Desktop e soluzioni all-in-one per casa e ufficio

Oltre ai notebook, HP ha presentato nuovi desktop tower e all-in-one con configurazioni personalizzabili in base alle esigenze dell’utente. Questi sistemi sono pensati per ambienti di lavoro moderni, con prestazioni affidabili e design curato per adattarsi a spazi sia professionali che domestici.

Accessori e software: più produttività e controllo

HP ha anche mostrato una serie di accessori e strumenti software pensati per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana:

Monitor ad alta risoluzione con colori accurati e ampia connettività

Tastiere e mouse ergonomici ottimizzati per produttività

Soluzioni audio e webcam pensate per videoconferenze di qualità

Software di gestione e sicurezza per semplificare l’amministrazione dei dispositivi

Focus sull’esperienza utente

Un tema ricorrente nelle novità presentate da HP al CES 2026 è l’attenzione all’esperienza utente complessiva. L’azienda ha sottolineato come hardware e software debbano lavorare insieme per offrire prestazioni costanti, con un occhio alla sostenibilità e all’usabilità. Funzioni come ottimizzazione energetica, integrazione con servizi cloud e strumenti di collaborazione mostrano una visione orientata al futuro.

Una roadmap che guarda a efficienza e performance

Le novità HP al CES non si limitano a singoli prodotti, ma riflettono una strategia coerente: potenziare la produttività e il gaming attraverso soluzioni che combinano potenza di calcolo, design funzionale e esperienze intelligenti. Il risultato è un’offerta che risponde alle esigenze di professionisti in mobilità, creativi su carichi pesanti e giocatori esigenti, offrendo alternative solide in ciascun segmento.