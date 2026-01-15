HP Omnistudio X 27: offerta folle su Amazon con sconto di 350 euro

Solo per poco tempo avete la possibilità di acquistare uno dei migliori PC all-in-one che potete trovare in commercio, si tratta del bellissimo HP Omnistudio X 27, precisamente la variante 27-cs0000sl, un prodotto assolutamente completo in ogni sua parte, che vi permette così di poter godere di prestazioni al top, senza dover ricorrere all’acquisto di case + monitor, ma avere tutto in un’unica soluzione. La promozione disponibile su Amazon abbassa di molto la spesa finale da sostenere.

Prima di parlare di prezzi, vediamo di conoscere da vicino le specifiche tecniche di questo dispositivo, che di base presenta un ampio display da 27 pollici di diagonale, è un IPS con risoluzione FullHD e trattamento antiriflesso, la cui luminosità massima risulta essere più che sufficiente per soddisfare le esigenze di ogni consumatore. Il processore è un Intel Core Ultra 5 di ultima generazione (modello 125H), che viene affiancato dalla presenza di 16GB di RAM DDR5 con anche 1TB di SSD. Nella parte centrale si può trovare, con sbocco anteriore, la IR Privacy Cam, ovvero una webcam con funzionalità di privacy, da 5 megapixel.

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A differenza di quanto alcuni utenti potrebbero pensare, non si tratta di un pannello touchscreen, con una buona dotazione di connettori nella parte posteriore: 4 USB type-A, 2 USB type-C, una uscita HDMI, un ingresso HDMI, una ethernet e il jack da 3,5mm combinato cuffie/microfono.

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HP Omnistudio X 27, l’occasione su Amazon è da non perdere

Avere a casa un all-in-one vi porta chiaramente a poter risparmiare moltissimo sull’ingombro, ma allo stesso tempo la spesa finale è inferiore rispetto all’accoppiata PC Desktop + monitor. In questo caso, difatti, l’ordine finale da sostenere equivale direttamente a soli 849,99 euro, contro i 1199 euro di listino (circa 350 euro in meno). Potete ordinarlo collegandovi ad Amazon a questo link.