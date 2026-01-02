Honor Power 2 arriverà con una batteria da 10.080 mAh

Honor si prepara a lanciare in Cina il nuovo Power 2. Si tratta di uno smartphone che punta su un’autonomia da record e un design che farà discutere. Le prime informazioni emergono da immagini e dalle ultime indiscrezioni diffuse dal leaker Digital Chat Station su Weibo. Il punto di forza del Power 2 è senza dubbio la batteria: 10.080 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W. Numeri che promettono giorni di utilizzo senza ricarica. Sul fronte hardware, Honor sceglie il processore MediaTek Dimensity 8500 Elite affiancato da 12 GB di RAM. Il comparto fotografico appare più essenziale: una fotocamera frontale da 16 MP e un doppio sensore posteriore con principale da 50 MP (f/1.88) e secondo modulo da 5 MP.

Honor si prepara al lancio dei nuovi smartphone Power 2

Il display OLED LTPS piatto da 6,79 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, promette un’esperienza visiva di livello. Con picchi di luminosità in HDR che potrebbero arrivare a 8.000 nit. L’aspetto più discusso riguarda però il design: con uno spessore di 7,98 millimetri e peso di 216 grammi, il Power 2 sfoggia un frame in metallo e un modulo fotografico che richiama apertamente l’iPhone 17 Pro. La colorazione principale arancione, affiancata da varianti nero e bianco, evidenzia un’ispirazione stilistica che potrebbe dividere il pubblico.

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Il lancio del Power 2 si inserisce in un contesto più ampio. Honor sta presentando anche la serie Win, con chip Snapdragon 8 Elite e batterie da 10.000 mAh. Il nuovo modello arriverà successivamente come alternativa, concentrandosi su autonomia e potenza senza competere direttamente con i flagship della serie Win. Il Dimensity 8500 Elite sarà, inoltre, utilizzato da altri dispositivi come Redmi Turbo 5, Poco X8 Pro e Realme Neo 8 SE. Con strategie commerciali differenziate tra Cina e mercati internazionali. Con il nuovo Power 2, Honor sembra voler conquistare chi cerca batterie monumentali e prestazioni affidabili. Eppure, il design “ispirato” rischia di rubare tutta l’attenzione al resto.