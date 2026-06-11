Honor Magic V6 sta per arrivare in Europa: 7 anni di aggiornamenti

Honor Magic V6 è ormai a un passo dall’arrivo in Europa, e l’azienda lo ha fatto capire chiaramente. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso marzo, il pieghevole ha iniziato la sua corsa sul mercato la scorsa settimana, sbarcando prima in Malesia e Singapore. Adesso tocca al Vecchio Continente, Regno Unito incluso. La data precisa ancora non c’è, questo è vero, ma la compagnia ha confermato che il debutto europeo è dietro l’angolo. In sostanza, le comunicazioni ufficiali dovrebbero arrivare a breve.

Tempistiche europee in linea con il modello precedente

C’è un precedente che aiuta a inquadrare la situazione. Il suo diretto predecessore, vale a dire Magic V5, era arrivato in Europa proprio durante l’estate, con i primi avvistamenti già ad agosto. Sembra quindi che Honor voglia muoversi più o meno con le stesse tempistiche anche per questo nuovo pieghevole. Niente sorprese particolari, insomma, ma una strategia che ricalca quella già vista e che funziona.

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Tra le conferme arrivate insieme all’annuncio del lancio, ce n’è una che riguarda da vicino chi tiene a usare lo smartphone a lungo. Honor Magic V6, insieme ad altri dispositivi della famiglia Honor, riceverà 7 anni di supporto software. Parliamo di aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza, esattamente come promesso lo scorso anno per i modelli della serie Magic. Una politica che, va detto, non riguarda proprio tutti i telefoni del marchio. L’azienda però si è impegnata a garantire 6 anni di supporto su parecchi dispositivi di fascia media, partendo dalla serie Honor 400.

Cosa offre il pieghevole sotto la scocca

Il motivo per cui vale la pena tenere d’occhio questo lancio sta tutto nelle specifiche. Magic V6 si è già fatto notare per diversi aspetti che non passano inosservati. C’è una batteria da 6.600 mAh, un numero che per un pieghevole non è affatto banale, considerando i vincoli di spazio tipici di questa categoria. Il comparto fotografico, poi, viaggia su livelli alti, e questo è un altro punto a favore.

Ma forse la cosa più interessante riguarda lo spessore, davvero contenuto. E qui sta il bello: la riduzione delle dimensioni non si è tradotta in compromessi sul fronte della resistenza. Avere un dispositivo sottile che regge comunque bene è uno di quei dettagli che fanno la differenza nell’uso quotidiano, soprattutto su un formato pieghevole dove la robustezza è sempre stata un punto delicato.