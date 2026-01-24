Honor Magic V6 potrebbe stupire con una grande batteria

Il produttore tech Honor sta lavorando alla realizzazione del suo prossimo smartphone pieghevole. Si tratta del prossimo Honor Magic V6 e sappiamo che sarà annunciato ufficialmente durante la nota fiera di tecnologia mondiale del Mobile World Congress 2026. Fino ad ora non sono emerse informazioni di rilievo. In queste ultime ore, però, il nuovo smartphone dell’azienda ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C.

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Honor Magic V6, il nuovo smartphone pieghevole riceve la certificazione 3C

In queste ultime ore il prossimo smartphone pieghevole di casa Honor ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic V6. L’arrivo di questa certificazione, oltre a suggerirci il suo imminente arrivo, ci ha inoltre confermato una delle sue caratteristiche di punta.

Il nuovo smartphone dell’azienda sembra che potrà infatti contare sulla presenza di una grande batteria. Nello specifico, lo smartphone dovrebbe essere presentato in due versioni con due tagli di batteria differenti. La prima versione sembra che potrà contare sulla presenza di una batteria con una capienza pari a ben 7000 mah. La seconda versione, invece, dovrebbe avere una batteria leggermente più piccola ma comunque interessante, paro a circa 6700 mah.

Sembra dunque che l’azienda abbia deciso di proporre anche questo smartphone in due versioni per due diversi mercati e con batterie differenti. La strategia sarebbe la medesima scelta dall’azienda lo scorso anno con il suo predecessore, il precedente Honor Magic V5. L’unica differenza è che le batterie del nuovo modello sono decisamente più capienti rispetto a quelle presenti sul precedente modello, che erano rispettivamente pari a 6100 mah e 5820 mah.

Per il momento non abbiamo ancora la conferma ufficiale da parte dell’azienda. Se sarà così, ci troveremo di fronte ad uno smartphone pieghevole davvero notevole e con la batteria più grande di tutti gli altri smartphone appartenenti a questa categoria.