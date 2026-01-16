Il comparto fotografico di HONOR Magic 8 Pro si prende la scena e mette la freccia su uno dei riferimenti storici della fotografia mobile. Secondo le ultime valutazioni pubblicate da DxOMark, il nuovo top di gamma di HONOR ha ottenuto un punteggio complessivo di 164 punti, superando anche Google Pixel 10 Pro XL nella classifica globale. Un risultato che non arriva per caso e che conferma come, nel segmento ultra-premium, la competizione fotografica sia ormai apertissima e sempre meno prevedibile.

Un comparto fotografico solido in ogni scenario

Entrando nel merito delle valutazioni, DxOMark sottolinea come HONOR Magic 8 Pro abbia mostrato prestazioni estremamente consistenti in quasi tutte le condizioni di scatto, con una gestione dell’esposizione molto affidabile e una gamma dinamica ampia, capace di preservare dettagli sia nelle alte luci sia nelle ombre. Particolarmente apprezzato anche il bilanciamento del bianco, giudicato neutro e stabile, con una resa dei toni della pelle naturale e credibile, uno degli aspetti più critici nella fotografia computazionale moderna. In pratica, Magic 8 Pro punta meno all’effetto wow artificiale e più a un’immagine equilibrata, leggibile e fedele.

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Il punteggio elevato non significa però assenza di compromessi. Nelle prove video, il flagship HONOR mostra i suoi limiti più evidenti. DxOMark segnala instabilità nell’esposizione durante le riprese, soprattutto nei cambi rapidi di scena, e livelli di rumore piuttosto marcati in condizioni di scarsa illuminazione.

Un tallone d’Achille che impedisce al dispositivo di competere ad armi pari con i migliori cameraphone sul fronte video e che spiega perché, nonostante l’ottimo risultato, Magic 8 Pro resti fuori dalla top 5 assoluta della classifica.

Un confronto diretto che pesa

Il dato interessante è il confronto implicito con Pixel 10 Pro XL, da anni considerato uno dei riferimenti per fotografia mobile. Il fatto che HONOR riesca a superarlo nel punteggio complessivo indica un cambio di equilibrio nel settore: non è più solo Google a dettare lo standard, e i produttori cinesi stanno colmando – e in alcuni casi superando – il gap tecnologico.

Nel panorama attuale, HONOR Magic 8 Pro si colloca appena sotto dispositivi come Vivo X300 Pro, ma davanti a diversi top di gamma recenti, dimostrando una maturità tecnica che fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile per il brand.