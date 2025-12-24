Honor Magic 8 Air, il top di gamma compatto di Honor?

A quanto pare il trend degli smartphone top di gamma dalle dimensioni compatte andrà ad incrementarsi sempre di più. Tra i vari big del settore mobile dovrebbe infatti aggiungersi molto presto anche Honor. Il noto produttore tech starebbe infatti lavorando alla realizzazione del prossimo Honor Magic 8 Air. Quest’ultimo dovrebbe essere un vero e proprio smartphone di fascia alta, seppur mantenendo le sue dimensioni contenute.

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Honor Magic 8 Air, in arrivo il nuovo top di gamma compatto di casa Honor

Honor Magic 8 Air sarà il prossimo smartphone top di gamma compatto di casa Honor. Questo è quello che è emerso dai rumors e dalle indiscrezioni trapelate in rete in queste ultime ore. In particolare, è stato il leaker RODENT950 a pubblicare un post al riguardo sul social network X.

Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, anche il produttore tech Honor avrebbe dunque deciso di seguire questo trend, iniziato ormai da qualche tempo da diversi altri big del settore. Anche il produttore tech Vivo ha da poco presentato sul mercato il suo nuovo Vivo S50 Pro Mini e il rivale Oppo sta ultimando i lavori sulla realizzazione del prossimo Oppo Reno 15 Pro Mini.

Rispetto a quanto successo in passato, per questo nuovo modello l’azienda avrebbe deciso di adottare un processore non di Qualcomm. La scelta sembra infatti che sia ricaduta su un processore del colosso MediaTek. In particolare, il soc prescelto dall’azienda dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 9500. Il nuovo smartphone di Honor si distinguerà quindi per le sue dimensioni più contenute. Il display dovrebbe infatti avere una diagonale più compatta, pari a 6.31 pollici. Dovrebbe trattarsi di un pannello con tecnologia OLED LTPS con un refresh rate pari a 120Hz. Anche il suo spessore dovrebbe essere estremamente contenuto. Si parla infatti di uno spessore compreso tra 5 e 6 mm. Il tutto mantenendo comunque una batteria piuttosto capiente, pari a 5500 mah.