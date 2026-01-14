Honor, è record nel 2025: 71 milioni di vendite

Honor ha archiviato il 2025 con risultati che hanno segnato un punto di svolta nella propria traiettoria industriale. Le spedizioni globali di smartphone hanno raggiunto quota 71 milioni di unità, il valore più alto mai registrato dal brand. All’interno di questo volume complessivo, un ruolo centrale è stato giocato dal segmento premium, capace di generare 10 milioni di vendite flagship. A sostenere questo risultato è stata soprattutto la serie Magic 7, che ha confermato l’efficacia della strategia orientata verso dispositivi di fascia alta, sempre più rilevanti nel mix complessivo delle vendite.

Il dato più indicativo del cambiamento strutturale del marchio riguarda la distribuzione geografica. Honor ha comunicato che la metà delle vendite globali proviene ormai da mercati al di fuori della Cina, segnale di un processo di internazionalizzazione ormai consolidato. Questa dinamica ha rafforzato la presenza del brand in aree considerate strategiche per la crescita di medio periodo, contribuendo a ridurre la dipendenza dal mercato domestico.

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Una crescita costante

Il trend positivo non nasce dal caso. Honor dal 2024 ha mantenuto una crescita annua del 50%. Nel tempo così ha rafforzato progressivamente la propria posizione competitiva. L’azienda detiene una quota di mercato pari o superiore al 10% in 17 Paesi, precisamente in territori in cui la domanda di smartphone di fascia medio-alta continua a crescere. Un caso particolarmente rilevante è quello della Malesia, dove Honor ha raggiunto la leadership del mercato smartphone superando il 18% di quota, affiancata da una presenza ancora più forte nei tablet, con circa il 30% del mercato. Questi numeri indicano una strategia commerciale e distributiva efficace, supportata da un riconoscimento crescente del marchio presso il pubblico locale.

Guardando oltre i risultati immediati, Honor ha delineato una visione industriale chiara attraverso la strategia Honor Alpha. Il piano prevede investimenti superiori ai 10 miliardi di dollari in cinque anni destinati allo sviluppo di tecnologie basate sull’AI. Qui tra i diversi device si inserisce il lancio globale della serie Magic 8, destinato a rafforzare ulteriormente il posizionamento premium del brand. Le basi costruite nel 2025 delineano uno scenario solido, nel quale crescita internazionale, fascia alta e AI convergono in una strategia coerente, già capace di produrre risultati concreti.