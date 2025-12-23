Honor 400 è da acquistare SUBITO a questo prezzo basso su Amazon

Amazon apre nuovamente le porte al massimo risparmio per tutti i consumatori che vogliono accedere a prodotti di alto livello, spendendo comunque relativamente poco. In questi giorni si ha la possibilità di mettere le mani su Honor 400, un device che appartiene alla fascia intermedia, ma che allo stesso tempo vuole essere considerato a tutti gli effetti come uno dei migliori in circolazione.

La sua scheda tecnica è ricchissima di specifiche e di caratteristiche tecniche di alto livello, trattasi di un prodotto con display da 6,55 pollici di diagonale, e risoluzione di 1264 x 2736 pixel, si appoggia a tecnologia AMOLED per raggiungere una densità di 460 ppi e soprattutto un refresh rate a 120Hz, sempre con 16 milioni di colori. La qualità è indiscussa, come nel caso del processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con una frequenza di clock a 2,63GHz, passando anche per GPU Adreno 720. La configurazione, invece, si completa con 8GB di RAM e tanta memoria interna (comunque non espandibile con microSD).

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Da non dimenticare nemmeno la presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, essendo presente nella parte posteriore una coppia di sensori: principale da 200 megapixel, passando anche per un ultragrandangolare da 12 megapixel, con risoluzione dello scatto da 8192 x 6144 pixel.

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Honor 400 da urlo con questo sconto speciale

Quanto può costare Honor 400? in offerta vi possiamo dire assolutamente molto poco, soprattutto se considerate la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Di base avrebbe un listino di 449,90 euro, mentre solamente per questi giorni potrà essere vostro con un investimento finale corrispondente a 349,90 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Da notare che il prodotto può essere acquistato in due colorazioni differenti tra cui gli utenti possono scegliere, in modo tale da poter optare per la più bella secondo i propri gusti.