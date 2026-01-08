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Honda Prelude Type R: vedremo davvero questo nuovo modello?

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Il ritorno sul mercato della Honda Prelude ha riacceso l’attenzione su un nome storico del marchio giapponese, rimasto assente, nell’ombra, per diversi e lunghi anni. Il modello attuale si presenta con una filosofia ben definita, orientata all’efficienza di funzionamento e a un utilizzo quotidiano equilibrato. La base tecnica prevede un sistema ibrido, studiato per ottimizzare consumi ed emissioni, senza cercare estremizzazioni sportive. Le prime prove su strada hanno evidenziato una guida fluida, un assetto curato e una meccanica moderna, distante dall’idea di coupé ad alte prestazioni che aveva caratterizzato alcune generazioni passate. Proprio questa impostazione ha alimentato curiosità e discussioni, spingendo osservatori e appassionati a interrogarsi sulla possibile evoluzione della gamma verso varianti più prestazionali.

Da alcuni studi provenienti direttamente dal Giappone, tra cui quelli diffusi dalla rivista Best Car, Honda avrebbe valutato lo sviluppo di versioni Type S ed anche della Honda Prelude Type R. Le ricostruzioni parlavano di una soluzione nota agli appassionati del marchio, con l’adozione del motore turbo quattro cilindri da 2 litri. L’unità sarebbe stata accreditata di una potenza intorno ai 325 CV, abbinata a un cambio manuale a sei rapporti, configurazione in grado di offrire prestazioni elevate ed una guida adrenalinica.

La posizione ufficiale di Honda

Durante un recente evento organizzato dalla Casa, un giornalista della testata giapponese Creative311 ha inoltre chiesto chiarimenti sulle voci legate alle varianti sportive della Prelude. Dalle dichiarazioni raccolte è emersa una posizione chiara: al momento non risultano piani per la commercializzazione di versioni Type S o Type R. La risposta ha poi ridimensionato le aspettative, pur lasciando intendere che le strategie di prodotto possano evolversi in base al contesto di mercato.  L’avvicinarsi del Salone di Tokyo mantiene comunque alta l’attenzione, poiché l’evento costituisce una vetrina privilegiata per comprendere meglio le intenzioni del costruttore e il ruolo che la Prelude avrà all’interno della gamma Honda.