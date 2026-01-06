ho Mobile, sta per scadere la nuova offerta low cost dell’operatore

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha proposto per le festività natalizie la sua super offerta mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Dopo un lungo periodo di tempo, l’offerta in questione sta per terminare. Sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, è segnato il count down e la scadenza è fra un solo giorno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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ho Mobile, sta per terminare la sua super offerta a basso costo con 100 giga

Tra poche ore terminerà ufficialmente la disponibilità di una delle super offerte dell’operatore virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata ho. 5,95 100 Giga. Secondo il count down ufficiale presente sul sito dell’operatore virtuale, l’offerta in questione finirà di essere disponibile all’attivazione fra circa un giorno.

La super offerta mobile è stata resa disponibile in occasione delle festività natalizie. Ora, però, l’operatore aggiornerà il suo catalogo di offerte e questa per il momento non sarà più disponibile. Ci troviamo di fronte ad una proposta di rilievo, con un costo per il rinnovo molto basso e con tanto da offrire.

Nello specifico, con ho. 5,95 100 Giga gli utenti possono avere accesso ogni mese ad un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Nel bundle sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da poter inviare verso tutti i numeri. Come suggerito anche dal nome, il costo per avere questa offerta è piuttosto contenuto.

Si parla infatti di un costo per il rinnovo di appena 5,95 euro al mese. Sempre per il periodo natalizio, poi, l’operatore virtuale ho Mobile ha deciso di proporre gratuitamente senza costi il primo mese di rinnovo dell’offerta. Oltre a quest’ultima, l’operatore ha deciso di rendere disponibile questa promozione anche alle altre offerte mobile presenti sul proprio catalogo.