HMD Vibe 2 avvistato in rete, ecco cosa è emerso

A quanto pare il produttore tech HMD sta preparando l’arrivo di un nuovo device. Si tratta del prossimo HMD Vibe 2, un nuovo smartphone che a quanto pare apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato mobile. In queste ultime ore, in particolare, il leaker HMD_MEME’S ha pubblicato in rete sul social network X alcune informazioni riguardanti le sue presunte specifiche tecniche.

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HMD Vibe 2, ecco le presunte specifiche tecniche del nuovo smartphone dell’azienda

In queste ultime ore sono emerse in rete le presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone dell’azienda tech HMD Global. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo smartphone che sarà distribuito con il nome di HMD Vibe 2. Secondo quanto riportato dal leaker HMD_MEME’S, questo device apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato.

Tra le specifiche tecniche, ci sarà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.75 pollici. La risoluzione sarà pari ad HD+ e ci sarà una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, a bordo dello smartphone ci sarà un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T7200. Questo processore, tuttavia, non è in grado di supportare la navigazione con le reti di quinta generazione. A supporto delle performance, sembra che saranno presenti soltanto 4 GB di memoria RAM.

In compenso, non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la memoria interna. A detta del leaker, lo smartphone sarà disponibile nei tagli di memoria con 128 GB oppure 256 GB di storage interno. Oltre a questo, sembra che sarà presente anche la possibilità di espandere la memoria interna tramite scheda microSD. Il leaker si è lasciato sfuggire anche alcune informazioni sul comparto fotografico. Quest’ultimo, in particolare, dovrebbe essere costituito da due fotocamere posteriori, con un sensore fotografico principale da 50 MP affiancato da un secondo sensore ausiliario da 0.8 MP. Sembra poi che ci sarà una batteria da 5000 mah.