HMD Terra M: ecco i dettagli sul nuovo smartphone “indistruttibile”

In un mercato dominato dagli smartphone sofisticati, c’è ancora spazio per dispositivi pensati per chi ha esigenze specifiche. HMD, noto per i suoi telefoni resistenti, ha presentato il Terra M. Si tratta di un feature phone rugged pensato per chi lavora in ambienti estremi o per le aziende che necessitano di strumenti affidabili e durevoli. A differenza dei modelli consumer, il Terra M punta tutto sulla resistenza e sulla semplicità funzionale. La scocca robusta è progettata per affrontare urti, cadute e sollecitazioni ambientali, con certificazione militare MIL-STD-810. A cui si aggiungono gradi di protezione IP68 e IP69K. Inoltre. il dispositivo combina un display compatto e una tastiera fisica con pulsanti dedicati e programmabili, pensati per il Push-to-Talk e le chiamate di emergenza.

HDM presenta ufficialmente il suo Terra M

Il telefono è anche studiato per integrarsi facilmente nelle flotte aziendali. Grazie a un sistema operativo personalizzato, include app di comunicazione preinstallate. Inoltre, supporta il Mobile Device Management, permettendo ai reparti IT di monitorare e configurare i dispositivi da remoto in maniera sicura. La connettività è completa: il Terra M supporta 4G, VoLTE, VoWi-Fi e la eSIM.

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Un altro elmento è l’autonomia. La batteria da 2.510 mAh garantisce fino a dieci giorni di standby. HMD ha, inoltre, creato un ecosistema di accessori rugged, che comprende fondine da cintura e dock di ricarica wireless impilabili. L’arrivo sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2026.

In un contesto in cui i dispositivi mobili puntano sempre più su prestazioni multimediali e connettività continua, il Terra M rappresenta un’alternativa orientata alla praticità, alla sicurezza e alla durabilità. La sua introduzione sottolinea come il mercato mobile non sia più uniforme, ma segmentato. Quest’ultimo, infatti, presenta soluzioni sempre più diversificate le quali sono dedicate alle diverse esigenze degli utenti. In particolare, la proposta di HMD punta a tutti coloro che richiedono strumenti essenziali per affrontare le sfide quotidiane del lavoro.