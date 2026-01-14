HBO Max arriva su Prime Video in Italia: catalogo, prezzi e prime uscite

HBO Max sbarca ufficialmente in Italia all’interno di Prime Video, seguendo un modello già adottato in altri Paesi europei. La distribuzione avverrà tramite canale aggiuntivo, senza app separate o nuovi account da creare, semplificando l’accesso a uno dei cataloghi più riconoscibili del panorama seriale internazionale.

Per il pubblico italiano sono previste due formule di abbonamento. La prima include la pubblicità ed è proposta a 5,99 euro al mese. La seconda, priva di inserzioni, costa 11,99 euro al mese. Una scelta che punta a intercettare sia chi cerca un prezzo più contenuto sia chi preferisce un’esperienza di visione senza interruzioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le prime serie in arrivo nel 2026

Il debutto sarà tutt’altro che discreto. Il 18 gennaio segnerà l’arrivo di A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata nell’universo di Game of Thrones. Il racconto mantiene il tono adulto e l’intreccio politico che ha reso celebre il franchise, introducendo però personaggi e dinamiche inedite rispetto alle saghe precedenti.

Nei primi mesi dell’anno è atteso anche il ritorno di The Pitt con la seconda stagione. Il medical drama ha trovato spazio grazie a una rappresentazione credibile della vita ospedaliera, riuscendo a distinguersi in un genere spesso affollato.

La primavera e l’estate 2026 saranno invece caratterizzate da due rientri molto attesi. Da un lato la terza stagione di Euphoria, ormai punto di riferimento nel racconto delle fragilità adolescenziali. Dall’altro la nuova stagione di House of the Dragon, che ha consolidato l’eredità di Westeros dopo il finale discusso della serie originale.

Integrazione con Prime Video e altri titoli

Accanto alle produzioni più ambiziose, HBO Max porterà anche progetti più leggeri ma molto attesi, come Stuart fails to save the universe, spin-off legato all’universo di The Big Bang Theory, previsto nella seconda parte dell’anno.

L’integrazione diretta con Prime Video rappresenta un vantaggio concreto: un solo ambiente, un’unica interfaccia e accesso immediato a un catalogo pensato per chi cerca serie curate, riconoscibili e capaci di generare conversazioni durature.