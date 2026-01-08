Harman Kardon: streaming hi-res su due speaker iconici

Harman Kardon riporta sotto i riflettori due dei suoi prodotti più iconici, aggiornandoli per l’era della musica in streaming ad alta risoluzione. Con l’arrivo dei nuovi SoundSticks 5 Wi-Fi e Aura Studio 5 Wi-Fi, il brand compie un passo deciso verso un’esperienza di ascolto più fluida, intelligente e integrata con la casa connessa, senza rinunciare a quel design scultoreo che ha reso questi speaker immediatamente riconoscibili nel tempo.

Dopo il successo delle versioni Bluetooth, le nuove edizioni Wi-Fi puntano a semplificare l’accesso alla musica, migliorando la qualità audio e offrendo maggiore libertà di utilizzo grazie a una connettività più stabile e continua.

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Streaming Wi-Fi: più qualità, meno interruzioni

Il passaggio alla connessione Wi-Fi rappresenta il vero salto generazionale per SoundSticks 5 e Aura Studio 5. La riproduzione musicale non dipende più dallo smartphone, evitando interruzioni causate da notifiche o chiamate, e garantendo uno streaming fluido e costante anche per l’audio ad alta risoluzione.

Entrambi i modelli supportano le principali piattaforme di streaming e protocolli smart, permettendo di inserirli facilmente in qualsiasi ecosistema domestico. La compatibilità con multi-room, grouping degli speaker e aggiornamenti software automatici rende questi sistemi pronti a evolversi nel tempo, adattandosi alle esigenze dell’utente.

Design iconico che diventa ancora più raffinato

Harman Kardon non ha snaturato l’identità visiva dei due speaker, ma l’ha perfezionata con dettagli più ricercati.

Aura Studio 5 Wi-Fi mantiene la sua iconica cupola trasparente, arricchita da eleganti dettagli argentati e da un tessuto nero più profondo che valorizza l’illuminazione ambientale, capace di seguire il ritmo della musica e trasformare l’ascolto in un’esperienza visiva.

SoundSticks 5 Wi-Fi, invece, evolve la storica estetica trasparente con una nuova cupola bianco cristallino e una piastra centrale in metallo lucidato, ottenendo un look futuristico, pulito e senza tempo, perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente moderno.

Prestazioni audio potenti e avvolgenti

Sotto il profilo estetico batte un cuore tecnico di alto livello. Entrambi i sistemi utilizzano configurazioni audio a 3 vie, con subwoofer dedicati e driver accuratamente calibrati per offrire un suono ricco, dettagliato e avvolgente, capace di riempire la stanza senza distorsioni.

L’auto-calibrazione ambientale consente agli speaker di adattare la resa sonora all’acustica della stanza, mentre il supporto alle connessioni multi-speaker permette di creare configurazioni stereo o sistemi audio distribuiti in tutta la casa.

Controllo smart e utilizzo immediato

Attraverso l’app dedicata, gli utenti possono personalizzare illuminazione, suono e funzioni rapide come il pulsante Moment, pensato per avviare istantaneamente playlist o contenuti preferiti. L’integrazione con la smart home rende SoundSticks 5 Wi-Fi e Aura Studio 5 Wi-Fi veri hub audio domestici, semplici da usare ma tecnologicamente avanzati.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi e SoundSticks 5 Wi-Fi saranno disponibili da marzo 2026 con un prezzo consigliato di 379,99 euro ciascuno.