Guild Wars 3 ufficiale: ArenaNet riporta in vita gli MMORPG tripla A

Guild Wars 3 è la sorpresa che gli appassionati di MMORPG aspettavano da tempo, e durante il Summer Game Fest 2026 ArenaNet è salita sul palco per mostrarlo finalmente al pubblico. Un annuncio che pochi davano per scontato, anche perché il progetto era stato lasciato cadere quasi per caso da un dirigente di NCSoft durante una call con gli investitori a marzo del 2024. Da lì, silenzio quasi totale. Poi qualche indizio sparso, e ora la conferma ufficiale.

Il fatto che il gioco esista davvero, e che sia in lavorazione, conta parecchio in un momento in cui gli studi occidentali sembrano voler stare alla larga dal genere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Guild Wars 3: un annuncio che arriva in un momento delicato per il genere

A inizio anno, un annuncio di lavoro aveva già lasciato intuire qualcosa: il nuovo capitolo della saga sarebbe stato costruito su Unreal Engine 5, il motore grafico di Epic. Un cambio di rotta interessante per ArenaNet, storicamente legata a tecnologie proprietarie. La scelta di affidarsi a uno strumento così diffuso e potente dice molto sulle ambizioni del progetto, che punta chiaramente alla fascia alta del mercato.

E qui sta il punto. La presentazione di Guild Wars 3 assume un peso particolare proprio perché di MMO tripla A in sviluppo, dalle parti dei studi occidentali, non se ne vedono praticamente più. È un genere che ha vissuto anni di crescita e poi una lunga fase di stallo, con poche nuove uscite capaci di muovere davvero le acque. Le grandi software house hanno spostato attenzione e budget altrove, lasciando un vuoto evidente.

L’unica eccezione degna di nota resta il misterioso Runeterra MMO di Riot Games, progetto di cui si parla da tempo ma che continua a procedere lontano dai riflettori, senza date né dettagli concreti. Tutto il resto, almeno sul fronte dei grandi nomi, latita.

Le cancellazioni che pesano sul mercato

A rendere ancora più vistosa questa scarsità c’è la recente cancellazione del The Lord of the Rings MMO targato Amazon. Un progetto che aveva acceso parecchie aspettative, sostenuto da una licenza fortissima e da un colosso con risorse praticamente illimitate. Eppure è finito nel cassetto, segnale di quanto sia diventato complicato portare avanti produzioni di questa portata.

In un panorama del genere, l’arrivo di Guild Wars 3 rappresenta quasi una scommessa controcorrente. ArenaNet decide di investire pesantemente in un settore che molti hanno scelto di abbandonare, contando evidentemente sulla solidità di un brand che ha costruito una community fedele negli anni e su un’eredità che parte da lontano.

La sfida dichiarata è quella di provare a smuovere un decennio di immobilismo del genere MMO, riportando attenzione e investimenti su un tipo di esperienza che sembrava destinato a un lento ridimensionamento. Resta il fatto che, in mezzo a tanti progetti accantonati e a una concorrenza occidentale ridotta all’osso, il nuovo lavoro dello studio si presenta come uno dei pochissimi titoli tripla A pensati per riaccendere l’interesse attorno a un genere che, per troppo tempo, è rimasto ai margini.

Fonte