Guida ai Regali Huawei: le migliori offerte di Natale con sconto extra del 10%

Trovare un regalo che parli davvero di chi lo riceve è uno dei gesti più significativi del Natale. Non si tratta solo dell’oggetto in sé, ma della sensazione di aver scelto qualcosa che accompagni la quotidianità, che semplifichi la vita o che renda più piacevoli i momenti di pausa. È questa l’idea che ispira le proposte di Huawei per le feste: tecnologia che non rimane fine a sé stessa, ma che diventa un alleato concreto per chi ama allenarsi, per chi vive tra impegni e creatività o per chi cerca benessere e tranquillità. Dal 5 al 25 dicembre, la Stagione Natalizia Huawei permette di trasformare questo pensiero in un regalo unico grazie a un extra sconto del 10% applicabile su una selezione di prodotti tramite il coupon AMKTNATALE10.

Smartwatch Huawei — quando stile e performance diventano un regalo

La shopping list natalizia di Huawei si apre con una selezione di smartwatch pensati per chi vive il movimento come una sfida quotidiana. Il protagonista assoluto delle feste è il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 Christmas Edition, disponibile nelle versioni da 46 mm e 41 mm. L’edizione speciale offre un design iconico, funzioni avanzate per il monitoraggio sportivo e della salute e un pacchetto di omaggi particolarmente ricco. La variante da 46 mm è proposta in promozione a partire da 349 euro, cifra che grazie al coupon AMKTNATALE10 scende a 314 euro rispetto al prezzo di listino di 379 euro; nella confezione sono inclusi gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2, un cinturino verde aggiuntivo e una bilancia smart. La versione da 41 mm è invece disponibile a partire da 279 euro, che diventano 251 euro con il coupon, rispetto al prezzo ufficiale di 299 euro, e include gli stessi omaggi, con cinturino rosso al posto di quello verde.

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Per chi preferisce la massima leggerezza al polso senza rinunciare a un allenatore intelligente, la scelta perfetta è il HUAWEI WATCH FIT 4, caratterizzato da un peso di soli 27 grammi, uno spessore di appena 9,5 mm e un sistema di coaching con più di 100 modalità di allenamento supportate dall’intelligenza artificiale. Viene proposto a 119 euro che grazie al coupon scendono a 107 euro, rispetto al prezzo di listino di 169 euro. La variante più completa, HUAWEI WATCH FIT 4 PRO, aggiunge materiali premium e ulteriori funzioni avanzate: è disponibile a 199 euro, che diventano 179 euro grazie al coupon AMKTNATALE10 (prezzo ufficiale 279 euro), e porta con sé in omaggio gli auricolari FreeBuds SE 2.

La gamma smartwatch include anche un’opzione pensata per chi vuole il miglior rapporto tra funzionalità avanzate e prezzo contenuto: HUAWEI WATCH GT 5, disponibile nei formati da 46 mm e 41 mm. La promozione porta il costo a 169 euro, che grazie al coupon si riduce a 152 euro, rispetto al prezzo di listino pari a 249 euro.

Per chi invece cerca un dispositivo che unisca un design elegante a funzionalità complete, incluso il monitoraggio avanzato della pressione in stile Huawei, c’è HUAWEI WATCH D2. Il modello è proposto in promozione a 329 euro, che con l’applicazione del coupon diventano 296 euro, rispetto ai 399 euro di listino, e include in omaggio una bilancia smart.

Tablet Huawei — creatività, studio e produttività sempre a portata di mano

Nella shopping list dei regali non possono mancare i tablet, pensati per studenti, creativi e professionisti. Il fiore all’occhiello è il HUAWEI MatePad 11.5 S, il cui display PaperMatte annulla i riflessi e riproduce la sensazione tattile della carta, rendendolo ideale per chi passa molto tempo a scrivere, prendere appunti e disegnare. La promozione lo posiziona a 249 euro, che grazie al coupon AMKTNATALE10 scendono a 224 euro, a fronte di un prezzo di listino di 399 euro.

Accanto a questo modello si trova il nuovo HUAWEI MatePad 11.5, proposto nella colorazione Grigia con la tastiera e progettato per gestire lavoro, studio e intrattenimento con grande fluidità. La presenza di 8 GB di RAM permette di utilizzare più applicazioni simultaneamente, mentre la memoria interna da 256 GB offre spazio più che sufficiente per documenti, progetti e contenuti multimediali. La versatile tastiera con layout americano è già inclusa nella confezione e trasforma il tablet in un pratico notebook, perfetto per la produttività quotidiana e ideale anche per il relax serale grazie al suo display luminoso e immersivo. In promozione costa 369 euro e con il coupon scende a 332 euro, rispetto al prezzo ufficiale di 399 euro; aggiungendo 19 euro è possibile ottenere anche la penna.

Audio Huawei — il suono perfetto per sport, lavoro e relax

L’ultima tappa della shopping list è dedicata all’audio, un’idea regalo perfetta per chi desidera concentrarsi, rilassarsi o semplicemente godersi musica e podcast ovunque. Al vertice della gamma troviamo gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, progettati per offrire un’esperienza sonora di livello superiore grazie ai driver all’avanguardia, al supporto per l’audio ad alta risoluzione e a una cancellazione del rumore particolarmente efficace. La promozione li propone a 129 euro, cifra che scende a 116 euro con il coupon AMKTNATALE10, partendo da un prezzo di listino di 199,90 euro.

Per chi invece vuole creare un’oasi di concentrazione durante il lavoro o mentre studia, la scelta ideale è rappresentata dai HUAWEI FreeBuds 7i. La tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0 riduce le distrazioni esterne, il microfono a conduzione ossea migliora chiarezza e stabilità della voce anche in presenza di vento, mentre l’Audio Spaziale permette un ascolto immersivo a 360 gradi. Sono disponibili in promozione a 79 euro e scendono a 71 euro con il coupon, rispetto ai 99 euro di listino.