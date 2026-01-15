GTA VI, il nuovo trailer potrebbe essere imminente

Rockstar Games potrebbe pubblicare un nuovo trailer per GTA VI a brevissimo. Questa indiscrezione è stata lanciata dai colleghi di ComicBook nelle scorse ore e rispecchia la speranza di tutti i giocatori. Il filmato, molto probabilmente, arriverà sulle piattaforme social della software house con il nome “Trailer n. 3”.
Secondo le anticipazioni, la data da segnare sul calendario è il 3 febbraio. Proprio in questa data, Take-Two Interactive terrà la prossima conferenza sugli utili e sulle previsioni di ricavi per l’anno. Ricordiamo che si tratta dell’azienda capogruppo che possiede, tra gli altri, Rockstar Games.
Trattandosi di una conferenza destinata agli investitori, si tratterebbe dell’occasione perfetta per mostrare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno. Gli analisti si aspettano che durante il keynote ci saranno anche aggiornamenti sullo stato dello sviluppo e, si spera, la conferma della data di lancio.
Rockstar Games potrebbe pubblicare un nuovo trailer per GTA VI il 3 febbraio. Resta aggiornato sulle ultime novità!
Infatti, alcuni insider sostengono che GTA VI potrebbe subire ulteriori ritardi ma, al momento, si tratta di voci non confermate. Un ulteriore rinvio non sarebbe visto di buon occhio dai mercati e Take-Two Interactive potrebbe subire contraccolpi in borsa.
Inoltre, considerando che la data di uscita di Grand Theft Auto VI è prevista per il 19 novembre 2026, possiamo immaginare che la campagna promozionale dovrebbe iniziare in questo periodo. Un gioco di tale portata richiederà una comunicazione altrettanto imponente.
Basandoci su quanto fatto dalla stessa Rockstar Games con Red Dead Redemption 2, altro grande titolo molto atteso dai giocatori, i primi tre trailer pubblicati in rete hanno mostrato solo sequenze cinematiche. Solo a partire dal quarto filmato, ormai a ridosso della data di uscita, sono iniziate i video contenenti scene di gameplay. Possiamo aspettarci che con GTA 6 venga mantenuto lo stesso approccio; quindi, non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.